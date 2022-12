Riportare alla luce un'auto nascosta in un fienile è il sogno di molti appassionati di motori, ma che solo in pochissimi hanno la fortuna di vedere trasformato in realtà, che sia per pura casualità o perché appartenente a un lontano parente.

Trovare auto di un certo interesse storico in totale stato di abbandono infatti è estremamente raro ed è questo il motivo per cui video del genere - quello che potete vedere qui sotto - fanno così tanto scalpore. Quelle che vedete tutte impolverate non sono auto americane qualsiasi, ma muscle car iconiche che hanno fatto la storia. Vedere per credere.

Una collezione incredibile

"Epico" è un aggettivo spesso abusato, ma in questo caso è perfettamente calzante: quando ricapita infatti di trovarsi davanti a una Dodge Challenger R/T del 1970 decappottabile parcheggiata vicino a una Ford Mustang Boss 429 del 1969 entrambe abbandonate? Non si sa da dove provengano queste auto ma si presuppone potessero appartenere a una concessionaria dell'epoca. Sulla Mustang, infatti, è stato trovato un cartello da esposizione con alcune indicazioni precise sullo stato: macchina completamente originale e con sole 35.000 miglia (circa 56.000 km)!

Ford e Dodge: insieme superano 1 milione di dollari di valore

Come si vede dal video, chi sta registrando le immagini non sembra essere a conoscenza del reale valore delle due auto, non un requisito fondamentale però per apprezzare due capolavori dell'automobilismo americano. Per avere un riferimento, considerate che si tratta di due tra le muscle car più ricercate di sempre che oggi hanno raggiunto valori folli per via dei pochi esemplari costruiti: solo la Mustang Boss 429 del '69 per esempio, una delle 859 prodotte da Ford, in perfetto stato supererebbe ampiamente i 400.000 dollari.

Purtroppo non si vede quale motore vi sia nascosto sotto il cofano della Challenger ma si potrebbe supporre che non si tratti di un V8 Hemi originale perché ne sono stati fatti pochissimi. Ma nulla è scontato considerando che il V8 Hemi è stata la risposta di Dodge alla Ford 429, esattamente l'auto parcheggiata al suo fianco nel fienile. Se così fosse, insieme queste due potrebbero tagliare il milione di dollari di valore.

Ma non è finita qui, ce ne sono altre

Ma torniamo alla realtà. Come si vede dal video nel fienile ci sono diverse altre auto abbandonate, un ritrovamento che per quantità ricorda il cimitero delle supercar di Dubai (con le differenze del caso): una Ford Torino Cobra Jet con il cofano shaker è nascosta in un angolo parcheggiata accanto a una Pontiac GTO di prima generazione. Ci sono poi diverse Mustang dei primi anni '70 sparse in giro, tra cui Fastback del 1965 senza portiera. Tutto questo dentro il fienile, perché fuori ce ne sono altre parcheggiate: altre Mustang, un'altra Torino, Plymouth, Pontiac e persino una vecchia moto, una Kawasaki Ninja.