Nel corso degli anni vi abbiamo raccontato ogni genere di ritrovamento in garage, aziende e, addirittura, granai abbandonati. Si parla di auto d’epoca e supercar moderne di ogni valore e potenza, pronte a tornare in vita con un lungo (e spesso costoso) restauro.

La collezione di auto che vedete nelle foto, però, ha davvero dell’incredibile, con Lamborghini, McLaren e Bugatti dimenticate in un luogo sconosciuto. Un evento talmente eccezionale da… non essere reale.

Un garage virtuale da sogno

Se vi è già scesa una lacrimuccia vedendo questo ammasso di hypercar completamente inutilizzate e semi-distrutte, vi rincuoriamo dicendo che non sono foto, ma disegni in 3D realizzati dall’autore italiano The Dizzy Viper.

Sul suo profilo Instagram da oltre 80.000 followers, l’artista ha immaginato come potrebbe apparire un garage pieno di supercar abbandonate. Uno scenario da sogno, ma anche piuttosto realistico se si pensa al centinaio di bolidi che ogni anno vengono ritrovati nei Paesi arabi, tutti completamente insabbiati e alcuni dei quali irrecuperabili.

In questo garage “virtuale” sono parcheggiati modelli da centinaia di migliaia (se non milioni) di euro. Ad esempio, in alcune foto si vedono delle Lamborghini Aventador SVJ da 770 CV, una delle versioni più potenti mai costruite. C’è anche quella che sembra una Lamborghini Centenario, un modello speciale prodotto in 40 esemplari tra il 2016 e il 2017 per celebrare i 100 anni dalla nascita di Ferruccio Lamborghini.

Sempre in tema “Lambo”, nei disegni si riesce a vedere una collezione di Aventador e Countach, mentre in un altro post è presente una malconcia Bugatti Chiron Super Sport vicino ad un lampadario e a un sacco dell’immondizia. Non esattamente la fine migliore per un’hypercar da 1.600 CV e 2,5 milioni di euro.