Quello degli Anni '80 è un periodo di gloria per Ford in Europa. Il marchio ha modelli in cima alle classifiche di vendita come la Fiesta e la Escort, a cui si aggiungono nuovi prodotti solidi come la Sierra e la Scorpio nella fascia alta.

L'azienda ha centinaia di concessionari in tutto il continente e la Germania è uno dei suoi mercati più importanti. Per un concessionario tedesco, tuttavia, le cose non vanno bene a metà degli anni Ottanta.

Alla ricerca della concessionaria perduta

Questo showroom Ford in Germania si trova nella città di Ingolstadt e di recente i responsabili del canale Auto Retro su YouTube intraprendono un viaggio di 1.600 km dal Regno Unito per cercare di trovare la concessionaria abbandonata.

Il team individua il luogo attraverso Google Maps e un'immagine di Street View mostra che le auto sono ancora lì all'epoca in cui sono state scattate le foto. Tuttavia le immagini risalgono a dieci anni prima, il che significa che non c'è alcuna garanzia che la situazione non sia cambiata nel frattempo.

Senza entrare troppo nei dettagli su come è stato scoperto il luogo esatto, il video che vedete qui sopra ci porta alla concessionaria Ford abbandonata e si scopre che tutto all'interno è rimasto invariato. Ciò significa che le auto sono ancora lì e, pur non essendo particolarmente speciali, si tratta di vetture nuove di zecca prodotte intorno alla metà degli anni Ottanta. Non vedrete nessuna GT40 o RS200, ma si tratta comunque di uno spettacolo impressionante.

Ci sono Fiesta, Escort e Sierra mai immatricolate

Secondo le informazioni disponibili, il proprietario originale della concessionaria è morto e la sua vedova ha fatto pulire regolarmente le auto e lo showroom fino a pochi anni fa. Pare che ora la signora sia ricoverata in una casa di cura e non sia più in grado di occuparsi dell'autosalone. I nostri colleghi di Motor1.com Germania ci hanno detto che le auto sono state tenute dalla vedova per i nipoti, ma non possono più essere guidate su strade pubbliche perché non sono mai state immatricolate. Come potete vedere voi stessi nel video, le auto sono impolverate, ma non sorprende che sembrino tutte nuove.

Cosa si vede dietro i finestrini? Ci sono almeno tre Ford Sierra: una cinque porte in versione base, una Sierra 1.6L rossa e una Sierra wagon blu. Accanto a loro c'è una Ford Fiesta S e una Escort 1.1. La berlina beige è la versione berlina della Sierra 1.6L. La berlina beige è la versione berlina della Escort, conosciuta all'epoca come Orion.

Ford Sierra RS Cosworth 1985-1988 Ford Escort 1980-1992

Purtroppo non sappiamo molto sul destino di queste Ford. A quanto pare, rimarranno in questo showroom abbandonato per gli anni a venire, ma si spera che un giorno possano finalmente tornare su strada. E prima che lo chiediate, non sappiamo se sia possibile acquistarle.