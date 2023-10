La Ford Bronco è tornata nel 2020 in Nord America e presto lo farà anche in Europa attraverso la rete ufficiale in tiratura limitata (e solo in alcuni allestimenti specifici).

Se dalle nostre parti, “Bronco” è un nome poco conosciuto, dall’altra parte dell’oceano è un vero e proprio mito, tanto che il ritorno di questo celebre fuoristrada sarebbe potuto avvenire già nel 2004, pochi anni dopo il pensionamento dell’ultima generazione.

Al Salone di Detroit di quell’anno, infatti, viene presentata la Bronco Concept, un futuristico prototipo che avrebbe dovuto proseguire la dinastia del mitico off-roader.

Come una volta

Estremamente squadrata nelle forme, la Bronco Concept spicca per la carrozzeria in alluminio spazzolato, una moda dei prototipi dei primi anni 2000. Il look guarda direttamente alle primissime Bronco degli anni ’60, con fari circolari anteriori e piccoli fanali posteriori abbinati a grandi ruote con pneumatici tassellati per muoversi meglio nel fuoristrada.

Ford Bronco Concept (2004)

La scritta a grandi lettere “Bronco” richiama tanto il passato quanto la Bronco più moderna, che per certi versi sembra essersi ispirata proprio a questo concept.

Gli interni sono spartani come impone la tradizione dei fuoristrada più duri e puri, anche se non mancano rivestimenti in pelle scamosciata e in alluminio. Tra l’altro – al pari del modello attuale -, è possibile rimuovere il tetto per viaggiare en-plein air.

Un turbodiesel con un “segreto”

La Ford è dotata di un sistema di trazione integrale “intelligente”. In pratica, l’auto eroga sempre la potenza sulle ruote anteriori, ma se i sensori riconoscono una perdita di aderenza possono distribuire la coppia in maniera automatica sulle quattro ruote motrici.

Ford Bronco Concept (2004)

Al contrario della Bronco attuale che impiega un 2.7 sei cilindri da 335 CV, la Bronco Concept utilizza un più parco 2.0 4 cilindri turbodiesel, lo stesso montato da modelli europei dell’epoca come Mondeo, Galaxy e Focus. Questo motore produce 128 CV e 331 Nm.

Tuttavia, nell’abitacolo è presente il comando “N 2 O” per rilasciare l’ossido di azoto (reso celebre dalla saga di Fast & Furious di quegli anni) in accelerazione e ottenere un extra boost di potenza di 50 CV per alcuni secondi.

Purtroppo, questa Bronco non ha visto la luce come modello di serie, almeno negli anni immediatamente successivi alla sua presentazione. Come detto, per vedere nuovamente un fuoristrada marchiato Bronco si è dovuto attendere l’estate del 2020.