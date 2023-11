La Volkswagen Taigo 1.0 TSI Life da 95 CV è la protagonista della promozione di novembre nell’ambito dell’ormai nota formula Progetto Valore Volkswagen, offerta in collaborazione con Volkswagen Financial Services.

Il listino di partenza per questa Volkswagen Taigo è di 25.650 euro, ma con questa promozione è possibile acquistare l'auto a un prezzo scontato di 22.652 euro.

L'anticipo richiesto è di 4.000 euro, con la possibilità di suddividere il pagamento attraverso 35 rate mensili di 179 euro ciascuna (TAN 5,99%, TAEG 7,21%).

L'offerta prevede poi una maxi rata finale (VFG) di 15.865,03 euro, con un limite chilometrico fissato a 30.000 km, e con un costo di 0,07 euro per ogni chilometro eccedente; questa soglia non va superata in caso di restituzione o sostituzione.

L’offerta non richiede obbligatoriamente una permuta o rottamazione di un usato, e permette di ottenere due vantaggi: il Design Pack in omaggio e un'estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km.

Vantaggi

Le iniziative Progetto Valore Volkswagen sono sempre diverse e variamente configurabili: per questa Taigo di esempio, la particolarità è nello sconto che, tra riduzione di prezzo e design pack in omaggio, arriva fino a 3.669 euro. In più c’è l’estensione di garanzia, e non serve la rottamazione.

Svantaggi

I costi, sui quali pesano gli oneri finanziari, potrebbero aumentare con eventuali optional.

In sintesi