La Lamborghini Urus ibrida plug-in è quasi pronta. Dovrebbe debuttare nel corso del 2024, come versione del SUV di Sant'Agata Bolognese più potente di sempre.

Il powertrain elettrificato, infatti, dovrebbe raggiungere quota 830 CV, offrendo prestazioni senza precedenti. In queste settimane sta affrontando gli ultimi test in Germania, al Nurburgring.

Sarà lei la più potente

La nuova Lamborghini Urus ibrida ricaricabile dovrebbe mostrarsi per la prima volta insieme al restyling di metà carriera del resto della gamma del SUV, che dovrebbe introdurre nuove tecnologie, nuovi materiali e alcune modifiche meccaniche.

Le ultime foto spia realizzate dai nostri fotografi sul campo, in particolare e come anticipato, mostrano uno degli ultimi prototipi della versione plug-in, mentre viene messa alla prova dagli ingegneri sul difficile Nurburgring.

Lamborghini Urus ibrida plug-in, le foto spia al Nurburgring

Sempre a 8 cilindri

In base alle ultime informazioni ufficiali rilasciate dalla casa, il motore che equipaggerà questa nuova versione del SUV Lamborghini sarà comunque il V8 biturbo, abbinato in questo caso a un motore elettrico inserito probabilmente all'interno della campana del cambio automatico.

I dettagli specifici restano ancora un mistero, ma quel che è quasi certo è che la Urus di serie dovrebbe avere una potenza maggiore rispetto alla Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid che recentemente abbiamo provato e con la quale condivide la piattaforma MLB Evo.

Le ultime foto spia della Lamborghini Urus ibrida

Tutte le informazioni saranno divulgate nei prossimi mesi, ma vale la pena ricordare anche che questa ultima versione del SUV non è l'unico prodotto in fase di sviluppo da parte della casa: Lamborghini infatti proprio in questo periodo è alle prese anche con i test dell'auto che andrà a sostituire la Huracan, sempre con un powertrain ibrido.