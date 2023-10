Qual è il brand di supercar e hypercar più apprezzato nelle grandi città italiane? Difficile dirlo con certezza, visto che la nostra Motor Valley offre prodotti di altissima qualità. Se dovessimo però scegliere solo un brand per rappresentare al meglio la clientela della Capitale, questo sarebbe Lamborghini.

Chi percorre tutti i giorni le strade di Roma, infatti, sa bene che negli ultimi anni la quantità di auto sportive e SUV del Toro è andata gradualmente ad aumentare, grazie a una clientela sempre più cospicua.

Una situazione molto positiva che ha portato la stessa azienda ad ampliare il proprio showroom, inaugurato in queste ore alla presenza di 600 ospiti e del ceo Stephan Winkelmann.

Più spazio per le supercar

Il nuovo showroom del Toro nella Capitale è situato in uno spazio espositivo ben più grande del precedente e non più nel centro città. Al suo interno trova posto l'intera gamma, incluso il SUV Urus, uno dei modelli più venduti degli ultimi anni che ha permesso a Lamborghini di ampliare i propri orizzonti in termini di margini e clientela.

Il nuovo concessionario Lamborghini di Roma

Il nuovo complesso supera i 1.000 metri quadri di superficie e, per scendere più nei dettagli, al suo interno possono essere ammirate dal vivo oltre alla nuova gamma anche una Miura, una Murcielago, una Countach 25esimo anniversario, una 400GT Superleggera e un'immancabile Diablo.

Al loro fianco ovviamente trova posto anche una nuovissima Revuelto, l'hypercar ibrida che abbiamo recentemente avuto modo di provare in pista. Infine, presente anche la gamma Huracan, con una STO, una Tecnica e una nuovissima Sterrato, pronta a tutto.

Dove si trova

Il nuovo concessionario si trova in Via Tiburtina 1100, circa 1 km all'interno del Grande Raccordo Anulare, in un'area storicamente conosciuta per ospitare i più grandi concessionari di auto della Capitale. Si tratta del secondo per quanto riguarda le supercar.