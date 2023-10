La 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca si tiene dal 26 al 29 ottobre 2023 a Bologna Fiere, per la prima volta. Quest'anno sono molte le case auto a partecipare in via ufficiale e tra queste non manca Automobili Lamborghini con il suo Polo Storico.

La divisione dedicata alle supercar di un tempo dell'azienda espone per questa prima presenza ufficiale l'esemplare numero 1 di Lamborghini Countach e la scocca di una Espada in fase di restauro presso la sede dell'azienda.

Una gradita sorpresa

La presenza di Lamborghini e del suo Polo Storico per molti era "scontata", visto che il quartier generale dell'azienda si trova a pochi chilometri di distanza dal polo fieristico, a Sant'Agata Bolognese. Il Toro dunque non ha tradito le aspettative annunciando un grande stand nel Padiglione 32.

All'interno dello spazio dedicato all'azienda, trovano posto, come anticipato, il primissimo esemplare di Countach con telaio #0001, uscito fino a oggi pochissime volte dal museo della casa. Si tratta della stessa auto esposta al Salone di Ginevra del marzo 1973 e apparsa in un famoso servizio fotografico nello stesso anno, con alla guida il collaudatore Bob Wallace.

Al suo fianco trova posto la scocca di una Lamborghini Espada, precisamente quella con telaio 8824 in piena fase di restauro. Si tratta dell'esemplare spedito nel settembre 1972 al concessionario ufficiale di Milano e successivamente inviato via nave al suo primo proprietario in Giappone, da cui è ritornato recentemente per un restauro completo (ancora in fase di sviluppo) e l'ottenimento della certificazione presso il Polo Storico.

La prima a Bologna

Auto e Moto d'Epoca 2023 per la prima volta quest'anno si trova alla Fiera di Bologna (Bologna Fiere), dal 26 al 29 ottobre. Ricordiamo a tal proposito che è raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.