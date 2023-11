A novembre, la promozione di un marchio sulla cresta dell’onda come MG si chiama "Boost Top”, in collaborazione con Santander, e riguarda diversi modelli, tra i quali la MG HS 1.5 Turbo a benzina.

La MG HS in allestimento Comfort ha un prezzo di listino di 22.890 euro, che con l’offerta si riduce fino a 22.090 euro, cioè 800 euro di meno.

Il piano di finanziamento prevede un anticipo di 6.530 euro e il pagamento suddiviso in 35 rate mensili di 199 euro ciascuna (TAN 6,98%, TAEG 8,73%).

E’ poi prevista una maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 13.764,60 euro alla conclusione del finanziamento; non è indicato nell’esempio il limite chilometrico da non superare in caso di restituzione o sostituzione.

Non è richiesto un usato da rottamare, e sono comprese negli importi di esempio due assicurazioni facoltative : una polizza furto e incendio e garanzie per cristalli, atti vandalici, eventi naturali e assistenza furto, e una polizza assicurativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale.

Vantaggi

Le proposte di MG sul nostro mercato sfruttano il prezzo di attacco concorrenziale per la categoria della SUV HS, consentendo di tenere bassa soprattutto la rata mensile, di poco superiore ai 200 euro con le spese di incasso. Bene anche per le assicurazioni incluse nell’esempio, che si aggiungono alla garanzia di 7 anni su tutte le MG.

Svantaggi

Nell’esempio non è indicato il limite chilometrico da non superare per non avere un costo esubero in caso di restituzione o sostituzione,.

In sintesi