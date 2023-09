Lunghezza: 4.574 mm

Larghezza: 1.876 mm

Altezza: 1.685 mm

Passo: 2.720 mm

Bagagliaio: min 448/463 max 1.375/1.454 litri.

Il marchio MG è tornato sui mercati europei con una interessante gamma di modelli, dalle berline alle wagon ai SUV, con motori a benzina, ibridi o 100% elettrici. MG HS, EHS nella versione plug-in hybrid, è in questo momento il prodotto top per taglia anche se è tra i pochi a non essere proposto con versioni interamente elettriche ma in due, appunto benzina e ibrida alla spina, basate su un 1.5 turbo.

Forme e design sono allineati ai canoni, ma colpisce il fatto che pur essendo più abbondante nelle misure dell'altro SUV, ZS, vanti una capacità di carico molto simile, sebbene non risicata, a dimostrazione che il grosso dei cm è stato riservato all'abitacolo.

MG HS, le dimensioni

La MG HS ha una lunghezza di 4,57 metri (4.574 mm) una larghezza di 1,88 metri (1.876 mm), ch sonocrca 25 e 4 cm più di ZS. Anche qui l'altezza è generosa e si avvicina al metro e 70 cm (1.685 mm). Il passo, la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, misura 2,72 metri, un dato nella media.

MG EHS plug-in hybrid MG HS restyling 2023

MG HS, abitabilità e bagagliaio

Come accennato prima, con misure più generose ma non devolute interamente al vano di carco, la MG HS ha un buono spazio interno in rapporto alle dimensioni. I passeggeri posteriori hanno infatti a disposizione oltre un metro per le gambe, quasi uno per la testa e e più di 1.400 mm per le spalle.

MG EHS, i sedili posteriori

Il dato sulla capienza parla di un vano da 463 litri, non male, che si riducono soltanto di una quindicina, scendendo a 448, sul modello plug-in in cui la batteria sottrae lo stretto indispensabile dal sottovano. A divano (sdoppiato) abbattuto, si arriva a 1.454 o 1.375 litri. Lo spazio è regolare e ampio, con doppio fondo, anche se lo scalino tra il piano e la sponda, e gli schienali abbattuti, è piuttosto pronunciato.

MG HS, la gamma

Come abbiamo detto, MG HS/EHS offre due motorizzazioni basate sullo stesso 1.5T GDI che si può avere "al naturale" con cambio manuale o automatico oppure nel sistema ibrido alla spina che ci aggiunge un motore elettrico da 122 CV e una batteria da 16,6 kWh con 52 km di autonomia nella marcia soltanto elettrica.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione 1.5T-GDI 162 CV Benzina Anteriore, cambio man o aut 1.5T-GDI Plug-in Hybrid 258 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom.

MG HS, le concorrenti di dimensioni simili

Tra i SUV compatti i modelli di misure analoghe a MG HS, quindi tra i 4,5 (o poco meno) e i 4,6 metri, sono diversi, con capacità di carico vicino e o in qualche caso lievemente superiori anche se per molti la presenza di motorizzazioni ibride plug-in comporta differenze di capacità più marcate. Ecco quelli con motori tradizionali.