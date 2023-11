Ritorna finalmente la Seconda Stagione dell’avvincente format di Motor1.com Italia tutto dedicato a chi in garage ha qualcosa da raccontare e, tramite il nostro Andrea Farina, ci permette di mostrarlo al mondo!

Non importa che si tratti di una collezione da milioni di euro o da pochi spicci, l’importante è che dietro ad ogni auto ci sia una storia da raccontare... ed è esattamente quello che torneremo a fare da domenica 12 novembre alle ore 15 sul canale YouTube di Motor1.com Italia.

Da Cironi a Pandaman, un successo!

La Prima Stagione conclusasi a fine estate è andata alla grande, grazie a un mix di garage ed emozioni a dir poco formidabile, partendo dalle auto di Davide Cironi, ognuna molto conosciuta grazie alla serie televisiva Dal Pollaio alla Pista, ma sentirle raccontate “dal loro papà” ha aggiunto qualche sfumatura totalmente inedita.

Il Cuore (Sportivo) ha poi continuato a battere sotto il segno del “Made in Italy”, partendo dalla Scuderia del Portello e le sue favolose Alfa Romeo, stradali e da competizione, per non parlare della Collezione Umberto Panini, illustrataci da Matteo Panini stesso che, delle Maserati di famiglia, conosce ogni segreto.

E poi, non venitemi a raccontare che al Museo di Nicola (che ricordiamo, aprirà al pubblico nella primavera del 2024) non vi siete commossi insieme a noi? Ah, per la cronaca, il nostro Pandaman ha appena raggiunto quota 40 Pandini (info riservata, non ditelo a nessuno!).

La collezione di Fiat Panda più grande al mondo

Nuova stagione, cosa ci aspetta?

Il nostro obiettivo è stupirvi, sempre, e ad Andrea Farina non manca di certo la “fantasia” nel trovare sempre collezioni pazzesche, più o (molto) meno note. In questa Seconda Stagione di Nel Garage di... conosceremo meglio alcuni Garage (oppure “Officine” - ndr) già note sul web, ma che così intimamente forse nessuno vi aveva ancora mostrato.

Ci sarà poi una puntata dedicata a una delle matite nostrane che hanno reso celebre lo stile italiano nel mondo, senza dimenticarsi di persone che invece hanno investito tutta la loro passione (e buona parte della loro vita) a un solo marchio, anzi, a uno specifico modello di auto.

Basta così? No? E allora conosceremo meglio la quotidianità di un pilota che è diventato una celebrità... anche dall’altra parte dell’Oceano, ma quale Oceano la scoprirete solo sul nostro canale YouTube!

Quindi siete pronti? E allora... APRITI GARAGE! Ci vediamo sul nostro canale YouTube domenica 12 novembre alle ore 15 per inaugurare la Seconda Stagione di “Nel Garage di...”.