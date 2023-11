La Volkswagen T-Roc restyling è in vendita da alcuni mesi in diverse versioni. Il suo listino spazia dalla versione base Life fino alla Style, passando per la sportiva R-Line. Da oggi, però, può essere ordinata anche nel nuovo allestimento Sport, con una ricca dotazione di serie e disponibile per tutti i motori.

Si tratta di un allestimento in tiratura limitata ideato per offrire tutti gli accessori più richiesti di serie, con un grande vantaggio per il cliente finale.

Quasi tutto di serie

La nuova Volkswagen T-Roc Sport si basa sulla versione base Life, alla quale aggiunge i cerchi in lega Grange Hill da 18 pollici di colore nero, i vetri posteriori oscurati, il climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch e tanto altro.

Può essere scelta nella colorazione Ascot Grey di serie, oppure a richiesta in Pure White, in Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue e abbinata a tutti i motori e a tutti i cambi disponibili, sia diesel che benzina.

Volkswagen T-Roc Sport

Per tutti i motori

Il listino della nuova Volkswagen T-Roc Sport parte dai 30.900 Euro della versione con motore 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti e arriva fino ai 35.700 euro della versione con il 1.5 TSI da 150 CV e cambio DSG a 7 rapporti.

In mezzo, poi, si posiziona il turbodiesel 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti, offerto al prezzo di 35.150 Euro. In totale il “Vantaggio Cliente” della versione rispetto all'acquisto dell'auto con tutti gli optional separati è di oltre 1.000 euro, un valore che può aumentare qualora si scelga di finanziare l'auto con la formula Progetto Valore Volkswagen.