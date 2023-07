La Volkswagen T-Roc è stata aggiornata con il restyling 2022, che introduce modifiche nell'aspetto esterno e all'interno dell'abitacolo, anche per quel che riguarda la motorizzazione più potente: il 2.0 turbo benzina 4 cilindri da 300 CV della Volkswagen T-Roc R 2022, protagonista di questa prova del Pro e Contro.

Ci sono nuovi paraurti, davanti e dietro, cambiano i fanali posteriori (che hanno calotte oscurate e una struttura interna ridisegnata) e i fari anteriori a LED diventano di serie su tutte le versioni. Con i fari LED Plus gli indicatori di direzione hanno la forma di una "L" rovesciata e inoltre si possono avere anche i fari a matrice di LED IQ.Light, con un listello luminoso che unisce i gruppi ottici attraversando la calandra.

Nell'abitacolo è stato scelto un nuovo materiale espanso per la plancia e per la parte interna dei pannelli porta, con un effetto soft touch e nuove rifiniture con impunture a vista. Allo stesso livello del cruscotto (che ora è sempre digitale, da 8" a 10.25"), è stato posizionato lo schermo centrale a sbalzo (da 6.5", 8" o 9.2") con connettività per i contenuti streaming (come quelli musicali) e compatibilità senza cavo con Android Auto e Apple CarPlay.

Volkswagen T-Roc R (2022): assetto molto riuscito

Le sospensioni della Volkswagen T-Roc 2022 nella versione R sono ben "giudicate", hanno una calibrazione equilibrata che sfrutta l'escursione lunga dovuta all'impostazione da SUV-Crossover della T-Roc, aggiungendo la regolazione sportiva di barre antirollio, molle e ammortizzatori (regolabili elettronicamente a richiesta) della versione R, con geometrie dedicate alla guida dinamica.

Sulla Volkswagen T-Roc R si può così affrontare con fiducia un percorso guidato in velocità, anche grazie alla bella solidità di risposta dell'impianto frenante maggiorato. L'avantreno è preciso, con un appoggio in traiettoria molto consistente soprattutto nella taratura più rigida degli ammortizzatori regolabili, che permette di tornare molto presto sull'acceleratore, sfruttare al massimo la grande motricità della trazione integrale - anche su asfalto bagnato - e far lavorare meglio il servosterzo progressivo (sempre a richiesta), offrendo inserimenti in curva davvero veloci per un crossover.

Volkswagen T-Roc R (2022): prestazioni notevoli

La facilità con cui la T-Roc R 2022 può gestire le prestazioni del motore si traduce in un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 4,9 secondi, con anche una funzione di launch control disponibile. Le quattro ruote motrici scaricano senza nessuna difficoltà i 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia a 2.000 giri/min del motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina, considerando anche il peso dichiarato dell'auto, di 1.503 kg.

Volkswagen T-Roc R (2022): cambio sempre efficace

A contribuire alla grinta messa a disposizione dalla Volkswagen T-Roc R 2022 è anche il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. I passaggi di marcia sono sempre fulminei, efficaci anche nella logica automatica "S", la più sportiva, che si può chiamare in causa anche tirando verso il basso la leva sul tunnel, oltre che scegliendo i programmi di guida più dinamici. Ci vorrebbe solo un po' più di "contraccolpo" nelle cambiate più sportive, per coinvolgere di più il pilota nella guida impegnata, ma per il resto è ancora una trasmissione da riferimento.

Volkswagen T-Roc R (2022): rapporto spazio-dimensioni

La Volkswagen T-Roc R 2022 sfrutta bene lo spazio interno in rapporto alle dimensioni esterne. Parliamo di una carrozzeria lunga 424 cm, larga 182 cm, alta 156 cm e con un passo di 260 cm.

Il bagagliaio può ospitare anche la ruota di scorta (optional a 185 euro) e ha una capacità minima di 445 litri, superiore dunque a berline più basse e con ingombri simili, senza che l'auto sia molto più alta, come succede con altri SUV. Il vano di carico inoltre è ben sfruttabile, anche grazie al pavimento regolabile su due livelli, e ben organizzato in termini di ganci e anelli per fissare gli oggetti. Il tutto senza sacrificare l'abitabilità per i passeggeri posteriori, che hanno libertà di movimento in tutte le direzioni.

Volkswagen T-Roc R (2022): 4x4 molto "anteriore"

I sistemi di trazione integrale con giunto di tipo Haldex, come quello che equipaggia la Volkswagen T-Roc R 2022, si sono evoluti nel tempo, migliorando in maniera evidente rispetto alle prime applicazioni.

Lo schema 4-Motion della T-Roc R è sicuramente efficace nello sfruttamento delle potenzialità motoristiche, ma offre meno divertimento rispetto alla sorella Volkswagen Golf 8 R, ad esempio. Sulla T-Roc R infatti la strategia di trasferimento di coppia non prevede situazioni di sbilanciamento verso il retrotreno, predilige un bilanciamento neutro che dà meno agilità alla T-Roc R rispetto alla Golf R.

Volkswagen T-Roc R (2022): scarico impegnativo

Lo scarico Akrapovic si fa sentire, ma più nel portafogli che all'orecchio: l'impianto R-Performance è in titanio, cosa che si traduce in 4.235 euro da aggiungere nella lista degli optional. È molto bello da vedere e dà una grinta notevole all'estetica della T-Roc R. Non penso però che valga la spesa in termini di resa acustica rispetto all'impianto di serie.

Volkswagen T-Roc R (2022): molti optional

Le considerazioni sullo scarico Akrapovic vanno contestualizzate tenendo conto anche di come è strutturato il listino della Volkswagen T-Roc R 2022, perché si pagano a parte molti accessori che non dovrebbero mancare (tenendo conto anche che si tratta della versione più ricca della gamma).

A cominciare dalla regolazione elettronica degli ammortizzatori DCC (Dynamic Chassis Control), inclusa in un pacchetto da 1.280 euro insieme allo sterzo progressivo e alle modalità di guida regolabili; mancano anche dispositivi che ci aspetterebbe fossero di serie come la telecamera di retromarcia (optional a 400 euro), come il sistema keyless di apertura/chiusura/avviamento senza chiavi (465 euro) o come alcuni assistenti alla guida ADAS tipo il sensore di angolo cieco laterale, il mantenitore di corsia e Travel Assist che regola velocità e distanza (IQ.Drive Pack a 835 euro).

I fari IQ.Light LED Matrix costano 810 euro (includono anche il Led centrale sulla calandra, le "frecce" dinamiche, i fari fendinebbia, le luci posteriori LED IQ.LIGHT); nell'infotainment è a richiesta il navigatore per 695 euro con schermo touch da 8", aggiornamento mappe gratuito, riconoscimento della segnaletica stradale e connettività a internet, oppure per 1.925 euro con in più schermo touch da 9.2" e comandi vocali Voice Control. Non eccessivi invece i 910 euro per i cerchi in lega bruniti Pretoria, che donano all'estetica della carrozzeria.

Volkswagen T-Roc R (2022): prezzo da 52.000 euro

Il fatto che la dotazione di serie della Volkswagen T-Roc R 2022 vada integrata con molti accessori optional, come scritto poco sopra, non è compensato dal prezzo di partenza, che supera i 52.000 euro. E con l'aggiunta degli accessori "giusti" per questa versione sportiva della T-Roc, si può anche andare oltre i 65.000 euro.