Avete mai visto un'auto nata nel metaverso? E' questa Cupra molto speciale. E' un concept, si chiama DarkRebel e ha preso forma attraverso un configuratore online, grazie al contributo della community di 270.000 appassionati di Cupra.

Gli utenti hanno creato così la sportiva elettrica dei loro sogni, con la Casa spagnola che, dopo aver dato vita al prototipo virtuale, ne ha realizzato una copia fisica. Ecco che impressione fa dal vivo.

Colpisce fin dal primo sguardo

Lunga 4,5 metri, larga 2,2 m e alta 1,3 m (2,2 m quando si aprono - elettricamente - le portiere ad ali di farfalla), la DarkRebel ha forma esagerate e ispirate alle shooting brake. Questa influenza è molto evidente se si guarda la voluminosa parte posteriore, che è dominata da un'illuminazione LED coast-to-coast e da un estrattore gigantesco.

Davanti, il muso a freccia ricorda quello dei jet da combattimento, mentre la grande mascherina ospita un condotto aerodinamico che termina direttamente nel cofano. Del resto, trattandosi di un concept elettrico, non c'è il motore e ciò ha dato la possibilità ai designers di sbizzarrirsi con soluzioni come questa.

La Cupra DarkRebel vista dal vivo

Interessanti anche i fari retroilluminati, il cui disegno ricorda quello della Tavascan, il primo SUV 100% elettrico di Cupra.

Interni da videogame

Decisamente sopra le righe anche gli interni, che guardano al mondo dei videogame. In Cupra, infatti, dicono di aver "gamificato" l'abitacolo, con un look che sembra effettivamente vicino a quello di un'auto da Playstation.

I sedili da astronave hanno dei profili illuminati, mentre la plancia presenta elementi stampati in 3D. Completano la dotazione, un volante tagliato nella parte inferiore e una serie di schermi che attraversano tutta la plancia.

La Cupra DarkRebel vista dal vivo

Tra l'altro, per creare un'esperienza ancora più immersiva, sono presenti tre interfacce di guida (una sorta di evoluzione del concetto di modalità di guida) che cambiano luci, suoni e animazioni degli schermi in base ad una serie di parametri.

Non diventerà di serie (per ora)

Cupra afferma che questo prototipo non verrà trasformato in un modello di serie. E' vero anche che, un domani, una sportiva elettrica realizzata dal marchio spagnolo non è così improbabile.

A soli cinque anni dalla sua nascita, la Casa ha già acquisito una certa riconoscibilità e un buon successo in termini di vendite (la Formentor ibrida è tra le più vendute della categoria, anche in Italia). Presto, Cupra si espanderà anche in mercati diversi dall'Europa, come Australia e Nord America. Perché, quindi, non pensare anche ad un'espansione della gamma nel prossimo futuro?

Vi piacerebbe vedere una DarkRebel di serie? O, in generale, vi piacerebbe vedere una sportiva elettrica firmata Cupra?