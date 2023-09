Il restyling della Cupra Leon è in fase di test. Come avevamo anticipato alcune settimane fa parlando della station wagon, l'aggiornamento di metà carriera della compatta spagnola dovrebbe debuttare nel corso del 2024.

In queste ore un nuovo prototipo è stato immortalato in Spagna, dotato di freni Brembo e una presa di ricarica. Ecco i dettagli.

Esterni già visti

Come molti di voi ricorderanno, Cupra ha mostrato la nuova Leon 2024 senza alcun camuffamento nel giugno del 2022, sottoforma di prototipo. Per essere solo un aggiornamento di metà ciclo, questo facelift sarà piuttosto sostanzioso, soprattutto in paragone al lifting atteso sulla "cugina" Golf 8, che non ne dovrebbe rivoluzionare le linee.

Partendo dall'anteriore, la prima cosa che sarà cambiata completamente sarà il design delle luci diurne a LED, che al pari del crossover elettrico Tavascan dovrebbero inglobare un nuovo motivo puntiforme.

Le foto spia del restyling della Cupra Leon

Oltre a questo, l'aggiornamento di metà carriera della Leon dovrebbe poi introdurre un nuovo paraurti anteriore completamente ridisegnato e dotato di una presa d'aria inferiore più aggressiva.

Purtroppo, proprio come avviene per il modello attuale, il radar dei sistemi ADAS guardando queste foto continuerà a essere posizionato in basso sul paraurti, proprio come avviene sull'attuale generazione di Audi A3, invece di essere integrato per esempio nel logo.

Le foto spia del restyling della Cupra Leon

La sportiva

I due dettagli che hanno maggiormente catturato l'occhio dei nostri fotografi durante questo nuovo avvistamento sono stati la presenza di una presa di ricarica sul passaruota anteriore, proprio dove si trova sul modello attuale, e la presenza di un impianto frenante di generose dimensioni e firmato Brembo per l'asse anteriore.

Potrebbe dunque trattarsi a tutti gli effetti della versione più sportiva della Leon, che potrebbe essere dotata di un powertrain ricaricabile mai visto in precedenza. Per saperne di più non resta che attendere.