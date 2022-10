La transizione tecnologica sta interessando le Case auto e anche tutte quelle società che ci ruotano attorno, come i produttori di componenti. Tra questi non è da meno il leader globale per i freni, Brembo, che per il 2023 si aggiorna interamente a livello estetico per avvicinarsi ancora di più ai clienti.

Prima di tutto, il cambiamento di Brembo riguarda l'adozione di un nuovo logo. Più tondeggiante nelle scritte rispetto all'originale, viene mantenuto fedele alla tradizione divenendo però più leggero e quindi più fruibile sul web.

Al passo coi tempi

Il design del logo Brembo è stato rinnovato rimanendo affine allo stile del Brand. Il simbolo circolare, un vero classico per Brembo, è stato ottimizzato per essere più in sintonia con la nuova scritta, ora più morbida, arrotondata e di più facile lettura.

Il colore è stato volutamente lasciato invariato; l’iconico rosso, questo soprattutto per garantire che Brembo resti in futuro un "nome" senza tempo.

Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo, ha commentato:

La nuova visual identity di Brembo rafforza l’esperienza con il nostro brand e ne allinea l’immagine alla nostra visione strategica. L’elemento centrale della nuova identità è il restyling del logo, riconosciuto in tutto il mondo e che ha contribuito al successo della nostra azienda. Ora incorpora il concetto di semplicità, grazie a un’anima moderna e digitale che riflette l’approccio lungimirante di Brembo. La nuova visual identity racchiude in sé sia l’eredità sia il percorso di evoluzione dell’azienda e sarà l’ispirazione per il nostro futuro.

L'importanza del marchio

Il marchio o logo per un'azienda è forse quanto di più importante possa esistere. Per mezzo di esso, infatti, i clienti sono in grado di riconoscere subito e a colpo d'occhio un prodotto di una determinata azienda.

Negli anni i loghi più famosi di diverse Case auto si sono evoluti, ma mai rivoluzionati del tutto, proprio per non lasciare "spaesato" l'utente davanti al cambiamento. La stessa cosa è avvenuta in casa Brembo.