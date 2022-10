Tutti noi appassionati siamo in grado di riconoscere a colpo d'occhio il modello di auto che ci sta passando davanti per strada. I più preparati sanno anche ricollegare un logo alla relativa Casa automobilistica. Ma quanti conoscono davvero il significato che si nasconde dietro i tanti loghi che brillano orgogliosamente sulle calandre delle automobili?

Molto spesso dietro una grafica anche molto semplice, si nascondono in realtà significati e storie interessanti, che sintetizzano il passato e la filosofia del marchio. Abbiamo quindi raccolto i loghi dei brand più comuni e di quelli dalla storia molto interessante.

Abarth

Il logo Abarth ritrae uno scorpione, scelto in quanto segno zodiacale del fondatore del marchio, Karl Abarth. I colori rosso e giallo sopra i quali trova posto lo scorpione vennero scelti in quanto colori tipicamente legati al mondo delle competizioni. Tuttavia, qualcuno fa risalire la scelta di tali colori alla città di Merano in Trentino, città natale del padre di Karl.

Alfa Romeo

Quello Alfa Romeo è forse uno dei loghi più iconici del mondo dell'automobile. È costituito da due elementi: sul lato sinistro trova posto la croce rossa su fondo bianco che rimanda allo stemma di Milano. Nella parte destra, invece, compare il serpente Visconteo, "preso in prestito" dallo stemma della casa nobiliare dei Visconti.

Audi

I celebri “quattro anelli” rappresentano in realtà altrettanti marchi distinti (Audi, DKW, Horch e Wanderer) che nel 1932 si trovarono unificati sotto un’unica azienda, chiamata Auto Union-DKW, che adottò appunto quel logo a rappresentare semplicemente i quattro costruttori storici. Successivamente dal gruppo emerse Audi che divenne, con la scomparsa degli altri, “titolare assoluta” del marchio.

Bugatti

Le lettere E e B nella parte superiore sono le iniziali del fondatore, Ettore Bugatti. Tutt'intorno al logo sono presenti diversi punti che simboleggiano le perle e quindi la nobiltà e grandezza del marchio. In aggiunta, su alcune versioni, e sui radiatori di alcuni modelli stradali, compariva un elefante, simbolo di robustezza e forza.

BMW

La Bayerische Motoren Werke - meglio nota come BMW - ha un logo pieno zeppo di simbologie. Il primo cerchio nero è un residuo del logo dell'azienda Rapp, su cui si è sviluppata. Al suo interno c'è un secondo cerchio all'interno del quale sono presenti due colori, blu e bianco a spicchi alternati. È semplicemente la bandiera invertita della Baviera, ma secondo alcuni rappresenta anche il motivo stilizzato di un’elica che gira. Non per niente, spesso ci si riferisce a BMW come alla “Casa dell’Elica”.

Citroën

La storia del logo Citroën è slegata dal mondo dell'auto. Il Double Chevron (doppia cuspide) è stato scelto da André Citroën in onore dell'attività che l'aveva portato al successo. Ad inizio '900, infatti, dopo un viaggio in Polonia, Citroën cominciò a produrre dei nuovi ingranaggi dall'inedita forma a cuspide in grado di ottimizzare l'efficienza dei macchinari sui quali venivano montati. Da qui, la forma della "doppia punta". Inoltre, il logo Citroën è stato aggiornato proprio in questi giorni e ha debuttato sulla concept Oli.

Cupra

Il brand spagnolo sfoggia un logo molto giovanile e dal significato astratto. Vuole infatti simboleggiare il senso di appartenenza a un vero e proprio clan e trae ispirazione dal coraggio delle popolazioni tribali. Il color rame, invece, vuole sottolineare la raffinatezza dei modelli Cupra.

Ferrari

La storia del logo Ferrari è tra le più note nel mondo dell'auto. Il logo del cavallino rampante venne regalato ad Enzo Ferrari nel 1923 dalla contessa Paolina Baracca, madre di Francesco Baracca, aviatore eroe della Prima Guerra Mondiale, che volava proprio con un cavallino rampante dipinto sul suo aereo. Il fondo giallo dello stemma, poi, venne scelto da Ferrari in quanto colore del Gonfalone della città di Modena.

Great Wall

Il logo Great Wall ha un profondo legame con il nome stesso del brand. Il "grande muro" infatti, è la grande Muraglia Cinese, che si ritrova (stilizzata) anche nel logo. L'immagine della muraglia intende sottolineare la forza del marchio e la sua costante espansione.

Hyundai

Il logo della coreana Hyundai sembra rappresentare semplicemente l’iniziale dell’azienda in una forma un po’ stilosa, e invece non è tutto. L’immagine simboleggia il gesto di due persone che si stringono la mano. Rappresenta, ancora una volta, la fiducia tra il cliente e l'azienda.

Infiniti

Il logo del marchio premium di Nissan ha due significati. Il motivo circolare richiama il simbolo matematico dell’infinito, in accordo con il nome Infiniti, con sotto due linee che ricordano una strada rivolta al futuro. Ma il motivo del triangolo simboleggia anche il Monte Fuji il cui vertice rappresenta il massimo grado di qualità.

Lamborghini

Il logo Lamborghini raffigura un toro pronto ad attaccare. La scelta di questo animale si deve alla volontà di Ferruccio Lamborghini di puntare su un logo dal carattere forte e distintivo, come quello delle sue automobili. Ma non solo. Il toro era anche il suo segno zodiacale.

Lotus

Il logo del produttore britannico Lotus è speciale perché include diversi simboli. Innanzitutto, il cerchio giallo simboleggia la felicità e, più in generale, un futuro felice. All'interno c'è un trifoglio verde che ricorda le radici sportive del marchio. Infine, un po’ più in alto, le lettere intrecciate sono semplicemente le iniziali di Anthony Colin Bruce Chapman. Aggiungiamo che il nome “Lotus”, ossia il leggendario fiore dell’oblio, era il soprannome che lui diede alla fidanzata e futura moglie.

Maserati

Il logo Maserati nasce dalla volontà di sottolineare il legame del marchio con la città di Bologna. Questo, infatti, rappresenta il Tridente stretto nelle mani del Nettuno presente nella fontana a lui dedicata proprio nella città di Bologna. Perché Bologna e non Modena? Perché è nel capoluogo emiliano che Maserati venne fondata nel 1914.

Mercedes-Benz

Forse uno dei loghi più conosciuti al mondo, ma cosa c’è dietro? Ebbene, si dice che nel diciannovesimo secolo Gottlieb Daimler abbia inviato una cartolina a sua moglie, indicando il suo luogo di residenza con una stella. Nel suo resoconto, scrisse: "Un giorno questa stella brillerà sulle nostre fabbriche trionfanti". Fu così che nacque l'emblema Mercedes-Benz, adottato per la prima volta su un'auto nel 1910. I tre raggi della stella rappresentano terra, mare e aria, simboleggiando una sorta di dominio di tutti gli elementi dell’azienda che produceva motori per tutti gli usi.

Peugeot

La storia del logo Peugeot è legata alla primissima attività del marchio francese, che sul finire del 1.800 era dedita alla produzione di utensili da lavoro come seghe e lame. Venne quindi scelto il leone, che oltre tutto rappresentava lo stemma della Franca Contea, zona a sud della Francia dove aveva sede Peugeot. La flessibilità della spina dorsale del leone era paragonata a quella della lama, la corsa dell'animale rappresentava la velocità della lama, mentre i denti del leone indicavano la resistenza dei prodotti Peugeot.

Porsche

Il logo di Porsche ha, come quello di Ferrari, un Cavallo nero su fondo giallo: riprende il simbolo della di Stoccarda ed è piazzato al centro di uno scudetto più grande, che è quello della regione del Wuttemberg, che alterna bande rosse e nere a quadranti con rami di corna di cervo. Nato nel 1953, ottenne proprio l’autorizzazione dagli enti a cui rendeva omaggio e poté quindi essere utilizzato per fregiare le vetture realizzate dalla Casa tedesca.

Renault

La storia del logo Renault è molto curiosa perché, di fatto, non ha nessun significato simbolico o astratto. La forma dell'attuale logo Renault la si deve a cause "funzionali". Negli anni Venti, infatti, il logo era rotondo con al centro la scritta Renault e applicato sopra i clacson delle vetture. Successivamente, per adattarsi al cofano delle auto, questo assunse la forma di losanga, che da quel momento non venne mai più abbandonato.

Skoda

Lo stemma della Skoda rappresenta una freccia alata. Nato nel 1926, arrivò per sostituire loghi più semplici e meno riconoscibili ed è stato adottato in modo quasi invariato fino al 1990. Quell’anno è stato sottoposto a una serie di restyling ma mantiene inalterato il soggetto principale. Non si sa con precisione da dove derivi l’idea della freccia alata, alcuni pensano anche che sia un’evoluzione della testa di un indiano con copricapo a 5 punte disegnata al direttore commerciale dell’epoca: Tomas Maglic.

Smart

La Casa automobilistica delle auto ultracompatte, nata in origine da una collaborazione tra Mercedes-Benz e Swatch (MCC), ha adottato questo simbolo dal 2004. All'interno possiamo leggere la lettera "C", che significa...compatta. Alla sua destra c'è una freccia gialla che punta a destra, simboleggiando il progresso.

Subaru

Qui è tutto piuttosto coerente: Subaru è il nome dato alle Pleiadi, un gruppo di circa 3000 stelle, e il logo rappresenta appunto una costellazione. Nel tempo è stato ridisegnato e oggi contiene solo 6 astri. Il più grande, quello all'estrema sinistra, rappresenta FHI o Fuji Heavy Industries, il gruppo che possiede Subaru. Le altre cinque stelle rappresentano le cinque società che si sono fuse per formarlo.

Toyota

Il logo del colosso giapponese è composto dall’intersezione di due ellissi. La prima, quella posizionata verticalmente, rappresenta i clienti. La seconda, quella orizzontale, rappresenta il produttore. Il fatto che si sovrappongano simboleggia il rapporto di fiducia che esiste tra Toyota e i suoi clienti. Insieme, formano la lettera "T" che si riferisce al nome del marchio.