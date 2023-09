Forse molti di voi se lo aspettavano da quando Cupra è diventato un marchio autonomo, ma il Gruppo Volkswagen ha annunciato che Seat cambierà il suo modus operandi. Parlando con Autocar in occasione del Salone di Monaco, il CEO di Volkswagen Group, Thomas Schäfer, ha dichiarato che per il marchio di Martorell è previsto "un ruolo diverso".

Quale ruolo avrà Seat?

SEAT, lo ricordiamo, è l'acronimo di "Sociedad Española de Automóviles de Turismo" (Società Spagnola di Automobili da Turismo), ma con le automobili fuori dall'equazione, il futuro non è chiaro. Potrebbe diventare una società di mobilità, come la Mobilize di Renault. In effetti, Seat ha già la linea di scooter elettrici MÓ. Nel frattempo, le auto attuali rimarranno in produzione per diversi anni, ma non saranno sostituite direttamente da modelli di nuova generazione, almeno non con il marchio Seat.

Tuttavia, Autocar stima che l'imminente aggiornamento della Leon, la compatta hatchback e wagon, potrebbe segnare la fine delle versioni con marchio Seat. In altre parole, il Gruppo Volkswagen potrebbe vendere il restyling della Leon del 2024 esclusivamente come Cupra, ma non c'è ancora nulla di ufficiale.

Alla domanda su cosa abbia in serbo il futuro per la SEAT, Schäfer ha risposto che "il futuro della Seat è la Cupra". Ha poi ricordato che il Gruppo tedesco "investirà fortemente in Cupra". Il CEO del Gruppo tedesco ha difeso la decisione radicale affermando che i clienti si sono affezionati a Cupra, tanto che è il marchio in più rapida crescita in Europa.

Va in pensione a 70 anni

Per coincidenza, Seat ha iniziato a produrre auto esattamente 70 anni fa, quando venne prodotta la 1400. Solo nel 1986 il governo spagnolo ha venduto il marchio al Gruppo Volkswagen.

Al giorno d'oggi Cupra sta lavorando agli aggiornamenti dei modelli esistenti e sta progettando di ampliare la gamma con la Terramar, un piccolo crossover meccanicamente imparentato con l'Audi Q3 di prossima generazione.

Foto - Cupra Terramar, il render di Motor1.com

Nel 2025, il concept DarkRebel diventerà un EV entry-level posizionato al di sotto della Born, unendosi alla linea elettrica insieme al crossover a emissioni zero Tavascan. Per Seat quindi il futuro sarà diverso, continuate a seguirci per saperne di più.