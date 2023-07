Tempo di novità per le Seat Ibiza e Arona. I due modelli compatti della Casa spagnola ricevono alcuni aggiornamenti nella dotazione e negli equipaggiamenti opzionali.

Seat sintetizza le novità parlando di una “razionalizzazione e semplificazione dell’offerta con contenuti più ricchi e una scelta più semplice per il cliente”.

Come cambiano gli equipaggiamenti

Prima di tutto c'è la conferma della collaborazione con Seaqual Initiative nell’ottica di promuovere lo sviluppo e la produzione ecosostenibile. Per Ibiza e Arona, ciò si traduce nel Marina Pack, un pacchetto - presentato alcune settimane fa - che include il rivestimento dei sedili con tessuto Seaqual Yarn che contiene il 10% di plastica recuperata dal mare.

Seat Arona Marina Pack, gli interni

Al tempo stesso, Seat ha avviato la partnership con Autoneum diventando così il primo Costruttore a utilizzare materiali riciclati certificati Label Blue by Borgers e contribuendo a recuperare due milioni di bottiglie di plastica ogni anno dall’oceano. Di conseguenza, tutte le versioni di entrambi i modelli sono equipaggiate con pavimento e tappetini realizzati proprio col Label Blue.

A completare il pacchetto di aggiunte, l’Ibiza è disponibile coi nuovi cerchi Sport Black da 17” negli allestimenti Style e Business, mentre l’Arona ha i cerchi Nuclear Gray da 18” nelle varianti Style ed Experience.

Seat Arona

Infine, ci sono novità anche per la Leon, con l’introduzione del Vision Plus comprensivo di videocamera posteriore e Park Assist. Nella gamma debutta anche il colore metallizzato Blu Zaffiro per tutti gli allestimenti e i nuovi cerchi in lega Nuclear Grey da 18” per la versione FR.

Per quanto riguarda le motorizzazioni nei listini dei nuovi model year di Ateca e Ibiza non sono più disponibili le unità a metano.

Seat Ibiza 2023, motorizzazioni e prezzi

Motore Seat Ibiza Style Seat Ibiza Business Seat Ibiza FR 1.0 MPI 19.600 20.400 22.050 1.0 Eco TSI 95 CV 20.300 21.100 22.850 1.0 Eco TSI 110 CV 20.800 21.600 23.300 1.0 Eco TSI 110 22.450 23.250 24.950 1.5 TSI DSG x x 26.300

Seat Ateca 2023, motorizzazioni e prezzi

Motore Seat Arona Reference Seat Arona Style Seat Arona Xperience Seat Arona FR 1.0 Eco TSI 95 CV 21.200 23.400 25.650 25.650 1.0 Eco TSI 110 CV x 23.900 26.150 26.150 1.0 Eco TSI 110 CV DSG x 25.600 27.850 27.850 1.5 TSI DSG x x 29.050 29.050

Seat Leon 2023, motorizzazioni e prezzi