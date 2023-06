Anche nel mese di giugno c’è in Casa Seat l’offerta Senza Pensieri, un classico finanziamento agevolato con anticipo, mini rata e maxi rata finale, che include due anni di garanzia ai due previsti per legge. Tra le proposte per la media della Casa spagnola, la Seat Leon, una riguarda il modello mild hybrid eTSI da 110 CV.

L’allestimento FR con cambio doppia frizione DSG costa di listino 31.850 euro; con lo sconto si scende fino a 27.386,57 euro. Versando un anticipo di 6.055 euro, le rate mensili sono 35 da 309 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,34%), mentre la rata finale ammonta a 15.311,56 euro.

Il limite da non superare in caso di restituzione o sostituzione è di 45.000 euro, con un costo esubero di 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più. Per questa offerta non si prevedono permuta o rottamazione obbligatorie.

Vantaggi

La caratteristica principale di questa offerta di Seat sulla Leon mild hybrid da 110 CV è l’aggiunta all’importo della rata, già piuttosto contenuto, di due anni di garanzia: si arriva così a quattro anni totali, uno in più rispetto alla durata del finanziamento rateale.

Svantaggi

A parte il valore dell’anticipo, che si può compensare con una permuta o con eventuali contributi territoriali, c’è da segnalare il font veramente piccolo delle note in calce nelle offerte di esempio del sito ufficiale.

In sintesi