Novità in arrivo per la gamma 2025 di Seat Leon. La Casa spagnola introduce una serie di aggiornamenti alle motorizzazioni e alla dotazione della berlina compatta.

Tra le novità, spiccano i due motori basati sull'unità 1.5 TSI, disponibili con potenze di 116 CV e 150 CV a partire da 26.600 euro. Inoltre, vengono presentati due nuovi motori 1.5 Hybrid con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti DSG con tecnologia mild-hybrid, anch'essi nelle versioni da 116 CV e 150 CV.

La nuova dotazione

L'equipaggiamento di serie della Seat Leon prevede l'aggiunta di un Media System con schermo da 10”, la sostituzione del colore Bianco con il nuovo Fiord Blue, il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio anteriori.

Per la versione Business, sono ora inclusi cerchi in lega da 17”, vernice metallizzata, Climatronic con bracciolo anteriore, Full Link wireless, videocamera posteriore e un ruotino di scorta da 18” per la Sportstourer.

Seat Leon, gli interni

Tra gli equipaggiamenti opzionali, troviamo il sistema d'infotainment Navigazione Plus con schermo touch da 12,9” e la tecnologia di illuminazione Matrix LED per i fari anteriori.

Per la versione top di gamma FR, è stato introdotto il nuovo colore speciale Grigio Grafene e il Technology Pack, disponibile in due varianti: il Safe & Driving M, con fari Matrix LED, Adaptive Cruise Control e Sistema di Navigazione Plus da 12,9”, e il Safe & Driving L, che aggiunge funzioni come Side Assist, Exit Assist ed Exit Warning.

Il listino prezzi

Alle motorizzazioni già citate, nella gamma della Leon resta disponibile la 2.0 TDI, declinata nelle potenze da 116 CV e 150 CV, la prima con cambio manuale a 6 rapporti e la seconda col DSG a 7 marce.

Ecco tutti i prezzi della Seat: