I restyliPerché scegliere un'auto mild hybrid e perché nong di Seat Ibiza e Seat Arona sono stati annunciati oggi in via ufficiale da Wayne Griffiths, numero uno della Casa spagnola. Arriveranno nel 2025 ma abbiamo già potuto vedere come cambieranno grazie al video trasmesso durante la conferenza stampa odierna, dedicata ai risultati 2023 e a uno sguardo sul futuro di Seat e Cupra.

Le novità stilistiche ci sono e si notano, vediamo quindi come cambieranno Seat Ibiza e Seat Arona.

Nuovi "occhi"

I primi cambiamenti si notano nelle luci ridisegnate, sia dal punto di vista dei gruppi ottici sia per quanto riguarda la firma luminosa. Nella parte superiore è presente una linea triangolare che sovrasta i proiettori veri e propri. Sia Seat Ibiza sia Arona poi hanno i gruppi ottici anteriori "spezzati" nella parte inferiore, riprendendo in parte lo stile Audi. Ci sono poi nuove prese d'aria verticali che sulla Arona quasi "abbracciano" il paraurti, anch'esso ridisegnato. Infine cambia anche la mascherina che rimane esagonale, ma perde il profilo cromato ed è più schiacciata.

Seat Ibiza Seat Arona 2025 Seat Ibiza Seat Arona

Al posteriore è la stessa storia: luci ridisegnate con due triangoli sovrapposti e nuovi paraurti. Il resto sembra non essere cambiato e anche le dimensioni dovrebbero rimanere inalterate, con la Ibiza lunga 4,06 metri e la Arona 4,15.

Il video pubblicato durante la conferenza non ha invece mostrato gli interni delle due auto, ma dovrebbero esserci infotainment aggiornato lato software e hardware e nuovi materiali.

Anche sui motori non sono stati dati dettagli. Griffiths, parlando in generale di Seat, ha citato powertrain plug-in e motorizzazioni più efficienti. Ci sentiamo di escludere soluzioni "alla spina", più probabile invece che i restyling di Seat Arona e Seat Ibiza possano montare unità mild hybrid, almeno nelle versioni top di gamma, volgendo lo sguardo al 1.5 del Gruppo Volkswagen.