Il 27 aprile la Seat Ibiza compirà ben 40 anni di attività. Un lungo periodo di tempo durante il quale è riuscita a ritagliarsi un piccolo spazio nella storia dell'automobile, grazie agli oltre 6 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo.

Per celebrare questo grande risultato, il brand spagnolo ha deciso di realizzare una versione speciale rinominata Anniversary Limited Edition, basata sull'allestimento FR e con una dotazione tecnologica molto ricca.

Per i motori a benzina

La nuova edizione speciale della Seat Ibiza, basata sull'allestimento FR lo ricordiamo, è disponibile anche in Italia in abbinato ai due motori a benzina turbo più venduti. Si tratta del 1.0 TSI da 95 o 115 CV, che nel secondo caso può essere abbinato anche al cambio automatico DSG a sette rapporti, e del 1.5 TSI a quattro cilindri da 150 CV, offerto esclusivamente in abbinamento al cambio doppia frizione.

Tra le dotazioni di questa serie molto speciale spiccano il colore esterno Grigio Grafene, i cerchi in lega da 18 pollici in Grigio Cosmo, la scritta dell'anniversario sul montante B, i nuovi sedili a "guscio" rivestiti con un materiale specifico, il sistema di infotainment più evoluto e i battitacco in alluminio opaco con la dicitura specifica della Anniversary Limited Edition, realizzata, lo ricordiamo, per celebrare i 40 anni del modello.

Seat Ibiza Anniversary Limited Edition

Già ordinabile anche in Italia

La Seat Ibiza Anniversary Limited Edition può già essere ordinata anche in Italia a un prezzo di poco superiore ai 23.500 euro, usufruendo anche della formula Seat Senza Pensieri che permette di versare 35 rate mensili da 199 euro, a fronte di un anticipo di 4.008 euro, con una maxi rata finale di 12.617 euro.