Era il 13 novembre come oggi, ma del 1953 , quando iniziò l'avventura di Seat. Costituita nel 1950 la Casa spagnola ci mise 3 anni prima di produrre la propria prima auto. Si trattava della Seat 1400, assemblata nello stabilimento di Zona Franca a Barcellona, poi ridimensionato a seguito dell'apertura della fabbrica di Martorell.

Un inizio quasi eroico, con una forza lavoro di appena 925 persone. Chi lo avrebbe mai detto che 70 dopo le Seat prodotte sarebbero state più di 20 milioni?

Un brand in salute

Una storia che ha visto nascere modelli iconici e fondamentali per la storia non solo di Seat ma del paese. Dalla 600, l'auto che diede il via alla motorizzazione di massa in Spagna, alla Ibiza - primo modello 100% Seat - arrivando alla Leon e alla nascita di Cupra, passata dall'essere un "semplice" suffisso appiccicato ai modelli più sportivi della Casa a un brand a sé stante.

Fotogallery: Seat compie 70 anni: dalla 1400 alla Leon e-HYBRID

2 Foto

Proprio Cupra ha fatto da traino al Gruppo spagnolo, capace di registrare con risultati finanziari da record e un utile operativo di 501 milioni di euro, grazie al giovane marchio (è nato nel 2018) e alla ripresa di Seat che tra gennaio e settembre 2023 ha venduto un totale di 221.700 auto (+21%, rispetto al 2022).

Un presente che lascia ben sperare per il futuro, dove a fare la parte del leone sarà l'elettrificazione e lo stabilimento di Martorell giocherà in un ruolo di primo piano. Lì infatti verranno assemblate le Volkswagen ID.2 e Cupra Raval, piccole elettriche con prezzi inferiori a 25.000 euro.

Ritorno al futuro

Ma torniamo al 70° anniversario di Seat. Una ricorrenza che il marchio ha voluto commemorare riunendo la già citata 1400, una classica berlina tre volumi, con la più recente Leon e-Hybrid.

Nata per diventare un l'auto ufficiale delle autorità e il servizio pubblico la Seat 1400 era mossa da un motore benzina di 1.395 cm3 da 44 CV, accoppiato all'asse posteriore, capace di farle raggiungere i 120 km/h di velocità massima consumando circa 10,5 litri ogni 100 km. All'epoca il prezzo era di 117.000 pesetas, pari a 705 euro.

Prodotta in 1.345 esemplari fino al 1954 la 1400 venne poi aggiornata con le varie 1400 A (1954), 1400 B (1956) e 1400 C (1960). Non mancarono anche versioni speciali - come la station wagon - e commerciali. La produzione terminò nel 1960, dopo 98.978 unità vendute, per lasciare spazio alla Seat 1500, primo modello della Casa disponibile con motorizzazione diesel.

Facendo un salto di 70 anni arriviamo all'attuale Seat Leon, quarta generazione della compatta nata nel 1999 sotto l'egida del Gruppo Volkswagen e originariamente disegnata da Giorgetto Giugiaro. Cresciuta e maturata negli anni oggi monta differenti tipologie di motori, dai classici benzina e diesel arrivando a powertrain elettrificati con moduli mild hybrid fino ad arrivare alla plug-in e-Hybrid da 245 CV.

E il futuro? Un paio di mesi fa Thomas Schäfer, ceo Volkswagen, ha definito Seat "più forte che mai", aggiungendo che "il marchio sta pianificando di aggiornare Ibiza, Arona e Leon per offrire vetture super-efficienti".