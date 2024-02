Le oltre 45.000 unità vendute in Italia hanno fatto dell'Arona uno dei modelli Seat più richiesti sul nostro mercato.

Per celebrare questo traguardo e per rendere ancora più riconoscibile il piccolo SUV spagnolo, la Casa presenta la versione Black Edition, un'edizione speciale caratterizzata da una dotazione dedicata con prezzi a partire da 24.800 euro.

L'equipaggiamento di serie

La dotazione dell'Arona Black Edition comprende i fari Full LED, i cerchi da 18” Nuclear, il SEAT Virtual Cockpit da 10,2”, il volante, in pelle e i vetri posteriori oscurati. Fanno parte dell'equipaggiamento di serie anche le bocchette di aerazione in colore Grigio Metallico e la

vernice metallizzata.

L'abitacolo della Seat Arona Black Edition

Quest'ultima si può scegliere nelle tinte Bianco Nevada, Argento Urban, Nero Midnight, Grigio Magnetico e Blu Zaffiro e si può abbinare al tetto nero in contrasto senza sovrapprezzo.

Gli interni di serie sono in tessuto Conemara, ma per 560 euro si possono richiedere i rivestimenti in ultra microfibra Dinamica nera. Naturalmente, l'equipaggiamento si può arricchire con altri pacchetti per caratterizzare l'estetica e l'abitacolo o per rendere ancora più robusta la dotazione tecnologica e degli ADAS, mentre la garanzia si può estendere fino a 5 anni/150.000 km.

Motore e proposta finanziaria

La Black Edition è accoppiata esclusivamente al 1.0 TSI a benzina da 95 CV con cambio manuale a 5 marce, ossia la motorizzazione entry level della gamma Seat.

Un dettaglio della Seat Arona Black Edition

L'Arona Black Edition si può acquistare anche con la formula Seat Senza Pensieri, che garantisce il valore finale dell’auto. La proposta finanziaria di Seat prevede 35 rate da 199 euro al mese (TAN 2,95% e TAEG 4,09%, con un anticipo di 3.000 euro e maxi rata finale di 13.393,98 euro, con una percorrenza massima di 30.000 km totali.