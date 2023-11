La fine dell'anno si avvicina e come ogni anno ecco uscire il calendario Pirelli. L'edizione 2024 di "The Cal" è la numero 50, si chiama "Timeless" ed è stata appena presentata a Londra.

Gli scatti come sempre sono d'autore, stavolta appartengono al fotografo ghanese Prince Gyasi, che ha immortalato personaggi famosi, come Naomi Campbell, e il Re dell'impero Ashanti dell'Africa Occidentale Otumfuo Osei Tutu II insieme alla sua corte, per dimostrare che il colore "vive" anche nell'Africa Nera.

I colori in Africa

L'obiettivo del cinquantesimo Calendario Pirelli è raffigurare il senso di comunità e il colore che girano per il Continente Nero, come speranza per il futuro.

Durante l'anticipazione dell'opera lo stesso Prince Gyasi aveva dichiarato alla CNN: "Continuerò a raccontare le storie dei ragazzi di Jamestown e del Ghana in generale. Le persone devono conoscere la cultura e la nostra storia. Come artista visivo, penso che quello che devo fare sia ripresentare l'Africa al mondo, togliendo la negatività dalle immagini e mostrandone il lato positivo".

The Cal, il calendario Pirelli 2024 Il dietro le quinte del calendario Pirelli 2024

Le opere di Gyasi da sempre celebrano l'infanzia, la paternità, la maternità e l'istruzione, o la sua mancanza, sottolineando il ruolo vitale che può svolgere nell'aiutare i meno privilegiati a sfuggire alla povertà.

Personalità di spicco

Molti scatti sono stati realizzati nella stessa città di Londra, realizzando per l'occasione dei set specifici. L'azienda ha dichiarato che, per esempio, per lo shooting dedicato alla cantautrice e attrice nigeriana Tiwa Savage, è stata organizzata una sua esibizione live.

Naomi Campbell in The Cal, il calendario Pirelli 2024 The Cal, il back stage

Altri artisti fotografati sono stati l'attore Idris Elba, l'attrice Angela Bassett, vincitrice di un Golden Globe, il regista, cantautore e produttore musicale britannico Jeymes Samuel e molte altre personalità di spicco.