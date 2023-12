La Mercedes CLE si fa più sportiva. Debutta infatti la CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé, mossa dal turbo benzina 6 cilindri di 3 litri capace di 449 CV e 560 Nm di coppia (600 con overboost) con sistema mild hybrid a 48 Volt, per avere a disposizione (per brevi momenti) altri 23 CV e 205 Nm.

A cambiare rispetto al resto della gamma è anche l'estetica, più cattiva ma comunque sempre elegante. L'arrivo nelle concessionarie è previsto per i primi mesi del 2024 con prezzi ancora da comunicare.

Gli esterni

La carrozzeria della Mercedes CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé è la stessa delle altre versioni, con lungo cofano, parabrezza particolarmente inclinato, abitacolo spostato verso il posteriore e terzo volume molto raccolto. A cambiare sono vari dettagli come la griglia del radiatore, minigonne, prese d'aria dalle dimensioni più generosi, carreggiata allargata (+ 58 mm all'anteriore e + 75 al posteriore), cerchi in lega specifici da 19" (a richiesta da 20"). Completa l'opera di incattivimento il posteriore, decisamente muscoloso con doppi terminali di scarico rotondi.

A scelta si può optare anche per il pacchetto AMG Optics che include ulteriori splitter anteriori e posteriori, spoiler posteriore più pronunciato e diffusore. Per un'ulteriore personalizzazione sono disponibili due pacchetti i pacchetti speciali AMG Night e AMG Carbon.

Mercedes CLE AMG 53 4MATIC+ Coupé, l'anteriore Mercedes CLE AMG 53 4MATIC+ Coupé, il posteriore

Gli interni

Gli interni della Mercedes CLE 53 AMG 4MATIC+ riprendono l'arredamento delle CLE più tranquille, aggiungendo come la strumentazione digitale da 12,3" e il display centrale da 11,9", aggiungendo illuminazione a 64 colori, sedili sportivi in pelle con impunture rosse a contrasto, cinture di sicurezza rosse e finiture in carbonio lucido.

Naturalmente pescando dal ricco listino degli optional si possono scegliere vari materiali per i rivestimenti. E i sedili Performance AMG, con fianchetti più pronunciati e peso ridotto. Di serie è invece previsto il volante AMG Performance con fondo piatto e doppie razze, con vari pulsanti per comandare infotainment e - grazie ai rotori laterali - gestire le mappe delle modalità di guida.

Mercedes CLE AMG 53 4MATIC+ Coupé, gli interni

Il motore

Protagonista della Mercedes CLE 53 AMG 4MATIC+ Coupé è il motore, la versione aggiornata del il già noto 3.0 6 cilindri in linea con compressore supplementare elettrico. Le novità riguardano le camere di combustione ottimizzate, con canali di aspirazione e scarico, le nuove fasce elastiche, l'iniezione ottimizzata e il nuovo turbocompressore. Come detto la potenza arriva a 449 CV con coppia di 560 Nm, 600 con overboost (per un massimo di 12").

Grazie al nuovo sistema ISG di seconda generazione anche l'efficienza è stata migliorata. Integrato nella campana del cambio (l'AMG SPEEDSHIFT TCT 9G) e alimentato da un sistema a 48 Volt aggiunge 17 kW (23 CV) di potenza e 205 Nm di coppia, permettendo di recuperare energia in frenata e veleggiare quando si viaggia a velocità costante. Un motore mild hybrid nato per dare più potenza risparmiando qualcosa su consumi ed emissioni.

I dati ufficiali di quella che attualmente è la Mercedes CLE più potente della gamma - in attesa della 63 AMG - dicono che la velocità massima - limitata elettronicamente - è di 250 km/h, con la possibilità di portarla a 270 km/h con l'AMG Driver's Package opzionale. L'impianto frenante è commisurato all'esuberanza del motore, con dischi forati e ventilati da 370 x 36 mm con pinze fisse a quattro pistoncini all'anteriore e ventilati da 360 x 26 mm con pinze flottanti a un pistoncino al posteriore.

Mercedes CLE AMG 53 4MATIC+ Coupé, la vista laterale Mercedes CLE AMG 53 4MATIC+ Coupé, il motore

Grazie all'AMG Dynamic Select si hanno a disposizione 5 differenti programmi di guida: "Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport+" e "Individual", per variare risposta di acceleratore, motore, cambio, sterzo e assetto.

Infine la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ è in grado di trasferire la coppia dalle ruote anteriori a quelle anteriori in un batter d'occhio, a seconda delle situazioni e delle condizioni del terreno. L'asse posteriore viene privilegiato nelle modalità più sportive, fino ad arrivare alla Drift quando la CLE 53 AMG si comporta come una posteriore pura, senza mai passare nemmeno 1 Nm alle ruote anteriori.