Può una moto diventare un capolavoro di design unico nel suo genere? La risposta è sì, soprattutto se a metterci mano sono alcuni tra gli artigiani più esperti del mondo dell'auto.

Ed è proprio questo il caso della Ducati Diavel V4 for Bentley Mulliner, la nuova edizione limitata a soli 500 esemplari (più 50) della sportiva di Borgo Panigale, personalizzata dai maestri del lusso britannici e italiani.

Profondo verde

La Ducati Diavel V4 for Bentley Mulliner è stata progettata guardando molto da vicino uno degli ultimi esemplari di Bentley Batur prodotti, nell'iconica colorazione Scarab Green tipica della casa.

Il Centro Stile Ducati, in collaborazione con i designer Bentley, ha creato un nuovo design per questa moto speciale, ispirandosi alla Batur da cui riprende le linee della vista laterale.

Ducati Diavel V4 for Bentley Mulliner

Le prese d'aria, per esempio, sono state progettate guardando da vicino la griglia anteriore bicolore dell'auto. Allo stesso modo anche gli estrattori posteriori triangolari sono stati ideati prendendo come riferimento gli elementi della sportiva inglese posizionati sempre al posteriore, così come il parafango anteriore, la carenatura e la vista superiore del serbatoio, che a loro volta sono stati disegnati guardando le nervature del cofano anteriore dell'auto.

Anche la sella, in Alcantara nera, è stata ideata guardando da vicino gli interni dell'auto, con una lavorazione di precisione che svela in alcune parti il tessuto rosso sottostante, uguale a quello dei sedili della Batur e con il logo Bentley ricamato sul cuscinetto posteriore.

Ducati Diavel V4 for Bentley Mulliner

Solo 500 esemplari più 50

Come anticipato, la Ducati Diavel V4 for Bentley Mulliner sarà prodotta in soli 500 esemplari, tutti consegnati con un certificato di autenticità, una sella per il passeggero, un telo coprimoto dedicato e una cassa in legno personalizzata.

Il modello e il numero di produzione di ogni moto saranno inoltre riportati su una targhetta che il proprietario potrà esporre nella propria collezione, insieme a una capsule collection, composta da un casco jet e una giacca in colori coordinati.

Ducati Diavel V4 for Bentley Mulliner, la sella

Ma non è tutto. Oltre ai 500 esemplari di Diavel for Bentley, Ducati ha presentato anche una seconda serie, di soli 50 esemplari, che sarà disponibile esclusivamente per i clienti che acquisteranno una Mulliner vera e propria. A differenza degli altri esemplari, però, questo numero ridotto potrà essere configurato con colori diversi per la sella, le pinze del freno anteriore, le parti in fibra di carbonio e i cerchi.