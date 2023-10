Tra qualche mese tutte le Bentley saranno diverse da oggi. Sì perchè, dopo l'addio definitivo del motore W12, le auto di Crewe stanno per salutare definitivamente (almeno in Europa) anche il motore V8 Biturbo non elettrificato. Al suo posto, infatti, arriverà un nuovo powertrain ibrido che sarà svelato prossimamente.

Per celebrare questo grande cambiamento, la casa ha annunciato che tutti gli ultimi esemplari potranno essere personalizzati in ogni minimo dettaglio grazie a un pacchetto speciale messo a punto dalla divisione interna Mulliner.

Coupé uniche

Gli ordini per le Continental GT e GTC equipaggiate con il motore V8 si chiuderanno ufficialmente a metà novembre. Si tratta di una decisione in linea con la strategia Beyond100 della casa, che prevede che ogni modello venga venduto esclusivamente in versione ibrida entro il 2025.

Bentley Curated by Mulliner

Nonostante le versioni non elettrificate a 8 cilindri resteranno in commercio in diversi altri mercati globali, per celebrare la fine europea dell'iconico propulsore i designer di Mulliner hanno creato cinque pacchetti con cui è possibile equipaggiare le ultime versioni S e Azure.

Il loro nome è "Curated by Mulliner" e, in base a quanto comunicato dalla casa stessa, "rappresentano un'opportunità unica per dare un'impronta personale alla gran turismo".

Bentley Curated by Mulliner

Il comune denominatore di tutti gli speciali allestimenti è il colore. Ciascuno, infatti, prevede al suo interno diversi dettagli per gli esterni e per gli interni molto appariscenti, che spaziano dal giallo lime fino all'ocra, passando per il rosso e il blu.

Fino a esaurimento

La casa non ha comunicato quanti esemplari potranno essere allestiti in tutto con gli speciali pacchetti creati dalla divisione Mulliner. Quel che è certo, però, è che l'offerta è attualmente valida in tutta Europa, quindi è probabile che i fortunati proprietari dovranno affrettarsi.