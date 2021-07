Non si era mai vista una Bentley così attenta alla salvaguardia ambientale come questa Odyssean Edition, esclusiva serie limitata del modello Flying Spur Hybrid. Oltre ad essere dotata di tecnologia ibrida plug-in, che riduce le emissioni di CO2, l'auto ha inediti rivestimenti, progettati e realizzati in maniera ecosostenibile.

Un impegno per l'ambiente non comune per un'auto di lusso, a partire dalla cabina fatta di tessuti esclusivamente naturali di origine britannica fino ad arrivare alla selleria in pelle selezionata con particolare riguardo per la sostenibilità e la resistenza a lungo termine. Tutto ciò contribuisce alla strategia Beyond100 che porterà il marchio inglese ad avere in gamma solo auto elettrificate entro il 2026.

La tradizione si sposa con la sostenibilità

Gli interni sono esclusivi e realizzati artigianalmente, in piena tradizione Bentley, con elementi rivisti per essere più sostenibili dal punto di vista ambientale. L’abitacolo è rivestito da pannelli di tweed realizzato al 100% in lana britannica che intrecciano una mix di colori per creare un tessuto naturale di elevata qualità.

La plancia si distingue rispetto alla versione standard per un’inedita finitura a tre colori, in grado di restituire maggiore profondità all’abitacolo ed è ricoperta da legno impiallacciato Piano Linen dall’aspetto elegante e sobrio.

I rivestimenti in pelle sono concepiti da Bentley per durare nel tempo, come dimostrano quelli perfettamente conservati del modello S1 Flying Spur del 1955, e il marchio inglese afferma che provengono da fonti sostenibili. I clienti possono scegliere tra i colori Autumn, Beluga, Porpoise, Cricketball, Brunel, Burnt Oak e Linen.

Contribuisce ai dettagli esclusivi di questa versione il battitacco marchiato Odyssean Edition che viene richiamato all’esterno dal badge sul montante posteriore. L'esterno di questa speciale edizione ha dettagli in colore Pale Brodgar, una tonalità bronzo dorato che copre i paraurti, i bordi in lamiera, i lati della parte inferiore della carrozzeria e le ruote da 21 pollici.

Propulsore "green"

L'auto è equipaggiata con un motore V6 da 2.9 litri con tecnologia ibrida che produce 544 CV e 750 Nm di coppia, numeri che le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 285 km/h.

Il propulsore termico è assistito da un'unità elettrica alimentata da una batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh ed è in grado di erogare 36 CV e 400 Nm e ricaricarsi completamente in sole due ore e mezza. Nella sola modalità elettrica, l’auto può percorrere circa 40 km (rilevati nel ciclo WLTP), mentre l’autonomia complessiva data dall'uso combinato dei due motori è di 700km.

Prezzi e disponibilità da definire

L'allestimento speciale della Odyssean Edition include il pacchetto Touring che comprende sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, l'assistente di corsia, il night vision e l'head-up display.

Al momento Bentley non ha comunicato il prezzo per l'edizione Odyssean, così come non è stato specificato il numero di esemplari che faranno parte di questa serie limitata.