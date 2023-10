Quello di oggi è un match dal sapore british quanto un buon Earl Grey tea. Da un lato del ring la Bentley Bentayga, colei che riesce a sfoggiare la B alata a un'altezza come mai prima d'ora. Dall'altro la Range Rover, un'istituzione che, come nessun'altra auto al mondo, mescola - non agita, ci perdonerà James Bond - il lusso con delle vere doti fuoristradistiche.

Qual è, dunque, il migliore SUV di lusso? E se state pensando alla Rolls-Royce Cullinan, beh, c'è da considerare che il suo listino parte da una cifra che è il doppio rispetto al prezzo delle nostre due contendenti. Insomma, è come se giocasse una partita tutta sua, dove di conseguenza vince a tavolino.

Tornando invece alle nostre protagoniste, fateci sapere direttamente nei commenti del video YouTube qual è la vostra preferita, e per aiutarvi nella scelta qua sotto trovate le informazioni più succulente. Enjoy!

Bentley Bentayga, il primo SUV della B alata

Nata nel 2016, la Bentley Bentayga è stata aggiornata nel 2022 con un restyling che ha interessato in particolare modo lo stile del posteriore. Quella del nostro video è comunque l'ultimo step evolutivo visto che è la plug-in, con un 3.0 V6 che, abbinato ad un motore elettrico, porta la potenza totale a 462 CV. Prezzo base di circa 200.000 euro, ma l'allestimento S del video, coi vari optional, arriva a 235.000 euro.

Foto - Bentley Bentayga Hybrid S e Azure

8 Foto

Vogliamo parlare degli interni? Pelle di prima scelta ovunque, metalli incastonati qua e là, classico orologio ma anche carbonio per sottolineare l’anima sportiva. E ci sono letteralmente milioni di personalizzazioni. Date un'occhiata al video e rifatevi gli occhi!

Range Rover, l'icona dei fuoristrada di lusso

La Range Rover è stata la prima fuoristrada di lusso ed è una delle icone inglesi per eccellenza. La quinta generazione è arrivata sul mercato nel 2022 evolvendo lo stile classico all'insegna del minimalismo e della tecnologia. Il prezzo base è di circa 130.000 euro e sale a 180.000 per la versione ibrida plug-in con il 3.0 sei cilindri in linea da 510 CV in allestimento top di gamma Autobiography di questa prova.

Fotogallery: Foto - Land Rover Range Rover SV (2022)

16 Foto

Dentro, la Range Rover trasuda eleganza da tutti i pori. L'abitacolo è estremamente minimalista con tutti i comandi che si gestiscono dal sistema di intrattenimento ad eccezione di quelli dedicati alla climatizzazione. Come sulla Bentley, anche qui non c'è limite alle personalizzazioni e si può scegliere tra decine di combinazioni non solo cromatiche ma anche a livello di materiali tra carbonio, metalli, legni, pelli e materiali di seconda vita.