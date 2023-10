Per chi sogna di lavorare nel settore auto c'è un nuovo annuncio interessante. Bentley Motors sta cercando 164 apprendisti da inserire nell'organico dello stabilimento di Crewe, in Gran Bretagna, lo stesso dove dal 1938 si producono le auto con la B alata.

Le offerte di lavoro sono per tutte le mansioni: dagli ingegneri di alto livello fino agli addetti alla verniciatura, passando per il reparto di test pre-consegna.

Lavoro per tutti

Come anticipato, guardando la lista completa pubblicata sul sito dedicato, le posizioni aperte in Bentley sono attualmente molte. Circa 1/3 sono destinate al reparto di R&D (Ricerca e Sviluppo), in quanto, in base a quanto comunicato dalla casa stessa, uno dei principali obiettivi dell'azienda per i prossimi anni è quello di diventare il leader della mobilità sostenibile di lusso.

Ma non solo. Molte posizioni riguardano per esempio anche il reparto di verniciatura, vero fiore all'occhiello del brand e che richiede un livello di precisione sempre molto elevato (visto anche il prezzo delle auto offerte).

Lo stabilimento Bentley di Crewe

Non mancano, poi, posizioni dedicate a ingegneri specializzati soprattutto nella mobilità elettrica e, infine, anche ad addetti al reparto HR (Human Resources, cioè le Risorse Umane).

Per scendere ancora più nel dettaglio, delle 164 offerte aperte per il 2024, 34 sono per posizioni di apprendistato di tre o quattro anni, 29 sono per stage di fine laurea della durata di due anni e 101 sono per tirocini industriali della durata di 12 mesi.

Come fare

Per candidarsi per un posto di lavoro in Bentley bisogna iscriversi sul portale dedicato, inserendo la propria mail, una password e accettando i termini e le condizioni.

Poi bisogna consultare la lista delle posizioni aperte e, una volta individuata quella di proprio interesse, bisogna seguire la proceduta dedicata, allegando (come sempre in questi casi) il proprio curriculum vitae e una lettura di presentazione. Fatto questo, qualora il profilo rispecchiasse quanto ricercato dall'azienda, si verrà ricontattati nei giorni successivi e al termine dell'offerta.

Quasi tutte le posizioni sono aperte a impiegati provenienti da tutta Europa. Chiaramente, parlando di lavori da effettuare in sede a tempo pieno, una condizione necessaria è quella di essere disposti a trasferirsi del tutto nel Regno Unito.