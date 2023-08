Bentley Motors ha preso parte al Manchester Pride con una Bentley Continental GTC dal design esclusivo. Disegnata da Rich Morris, la cabriolet dai colori vivaci fa parte della Heritage Collection della casa ed è stata creata per ricordare il sostegno dell'azienda alla comunità LGBTQ+.

Una cabrio colorata

La Bentley Continental GTC realizzata per il Manchester Pride è stata verniciata in un'esclusiva tinta arcobaleno e dotata di alcuni dettagli mai visti prima su un'auto della casa.

Per la realizzazione Rick Morris, artista CGI e designer di Bentley, si è concentrato sui colori utilizzando la forma della GTC per progettare una vera e propria opera d'arte su quattro ruote, in cui più linee si intersecano per creare un motivo a diamante che rappresenta le trapunte degli interni della casa inglese.

La Bentley Continental GTC al Manchester Pride

Per un grande evento

Se non ne avete mai sentito parlare, il Manchester Pride è uno dei più grandi eventi Pride del Regno Unito, ideato con l'obiettivo di promuovere un mondo in cui tutte le persone siano libere di vivere e amare senza pregiudizi. La parata celebra i progressi compiuti e continua a sensibilizzare, a portare speranza nella sfida alla discriminazione.

Oltre alla Continental GTC, 75 soci Bentley, tra cui partner e clienti, hanno partecipato al Manchester Pride. Secondo Karen Lange, membro del Consiglio per le Risorse Umane di Bentley Motors, "l'inclusione rimane un impegno annuale per Bentley".

Ricordiamo, infine, che Bentley, oltre a sostenere i diritti LGBTQ+, ha implementato cambiamenti per la sostenibilità ambientale, tra cui rendere la sua fabbrica a zero emissioni di carbonio e creare colonie di api sui terreni dell’azienda.