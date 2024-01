La piattaforma IoT (Internet of Things) di Samsung si chiama SmartThings ed è una delle più utilizzate al mondo. Permette già oggi, principalmente, di controllare la domotica della propria abitazione direttamente dallo schermo dello smartphone, in modo chiaro, rapido e veloce.

In base a quanto dichiarato dal Gruppo Hyundai-Kia, molto presto lo stesso sistema arriverà sugli schermi dei sistemi di infotainment delle nuove auto, con l'obiettivo ultimo di rompere i confini tra spazi abitativi e spazi di mobilità, migliorando il valore temporale della guida.

Per l'auto e per la casa

In base a quanto dichiarato dalle tre aziende, l'integrazione di SmartThings all'interno dei sistemi di infotainment delle auto Hyundai e Kia sarà di due tipi: sia Car-to-Home per fornire il controllo remoto e touch di vari elettrodomestici tramite i comandi vocali durante la guida, sia Home-to-Car per controllare lo stato del veicolo, controllare le funzioni e gestire la ricarica prima e dopo la guida direttamente dall'abitazione.

In base a questo nuovo accordo, dunque, gli automobilisti saranno in grado di controllare a distanza gli elettrodomestici digitali e avranno il controllo remoto del veicolo tramite altoparlanti AI, TV e app per smartphone.

Hyundai Santa Fe, l'attuale sistema di infotainment

Cosa si potrà fare

Per fare alcuni esempi, secondo le aziende, gli utenti potranno, in un caldo tragitto serale estivo, attivare la "Modalità Home" per accendere il condizionatore e il purificatore d'aria, avviare l'aspirapolvere robot e accendere le luci per avere un'atmosfera accogliente al rientro.

In alternativa, prima di uscire invece, gli utenti potranno avviare la "Modalità Away" per spegnere le luci non necessarie e avviare l'aspirapolvere robot per creare uno spazio abitativo pulito in cui tornare, oltre a preattivare l'aria condizionata del veicolo a una temperatura confortevole.

Il sistema dovrebbe arrivare sulle auto coreane nei prossimi anni, prima però il Gruppo automotive dovrà sviluppare dei sistemi di infotainment stabili, in grado di integrare sempre più servizi accessori. Successivamente, poi, le aziende forniranno queste funzionalità agli utenti attraverso diversi aggiornamenti over-the-air (OTA) o basati su USB, anche per i veicoli esistenti.