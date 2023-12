Forse almeno una volta nella vita vi sarà capitato di dover montare le catene da neve. E in quel momento potreste aver maledetto il vostro non aver mai studiato come fare. Oppure il freddo. O il buio. Perché, ammettiamolo, se c'è qualcosa di odioso è proprio il mettere le catene. Negli anni sono arrivati modelli più semplici, le calze da neve sono state finalmente omologate. Ma rimane il fatto che bisogna scendere dall'auto e affrontare il freddo.

In futuro però potrebbe arrivare la soluzione definitiva. Hyundai e Kia infatti hanno presentato una nuova tecnologia che prevede l'integrazione delle catene da neve direttamente negli pneumatici. Ecco come funziona.

Questione di memoria

Come spiegato anche nel video che trovate qui sotto pneumatici e cerchi nascondono al loro interno degli elementi composti da leghe a memoria di forma, pronti a fuoriuscire all'occorrenza. Basta premere un pulsante. Si manda così un segnale elettrico che avvia la "trasformazione".

Si elimina così il fastidio di dover montare le catene da neve tradizionali, avendo sempre a disposizione dei dispositivi per potersi muovere in sicurezza su fondi innevati, garantendo motricità.

Naturalmente il sistema richiede un generale ripensamento di cerchi e pneumatici, con scanalature radiali a intervalli regolari nelle quali sono inseriti i moduli in lega a memoria di forma che, in condizioni normali, rimangono nascosti assumendo una forma a "L" mentre in caso di neve - tramite l'impulso elettrico - riprendono il profilo originale a "J" uscendo dallo pneumatico.

Quando arriveranno?

Attualmente il nuovo sistema sviluppato da Hyundai e Kia è in attesa di brevetto in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Per la produzione in serie bisognerà attendere ulteriori test e sviluppi.

“Questa innovazione, che speriamo possa essere introdotta in futuro sui veicoli Hyundai e Kia, riflette il nostro impegno a trasformare le tecnologie avanzate in soluzioni reali a vantaggio dei clienti”, ha dichiarato Joon Mo Park, Head of Advanced Chassis Development Team.