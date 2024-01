Vi piacerebbe potervi muovere in auto non solo in avanti o indietro, ma anche di lato o in diagonale? Con le auto di serie questo non è ancora possibile, ma Hyundai dimostra che la tecnologia esiste ed già pronta per la produzione in serie.

Accade al CES 2024 di Las Vegas, dove Hyundai Mobis presenta il prototipo elettrico Mobion. Il produttore coreano di componenti per auto che fa parte di Hyundai Motor Group ha applicato alla concept Mobion l'ultima evoluzione della sua tecnologia "e-Corner System" che permette appunto il movimento anche in senso laterale, in diagonale e la rotazione a 360 gradi da fermo. Ma vediamo come funziona.

Quattro motori elettrici, uno per ruota

In pratica la Hyundai Mobis Mobion ha quattro piccoli motori elettrici integrati nei cerchi che permettono il controllo indipendente della potenza di trazione su ogni singola ruota. L'integrazione arriva al punto di comprendere all'interno di ogni singola ruota tutte le componenti per la frenata, la sterzatura e le sospensioni. L'azienda di Seul annuncia al CES che le prime prove su strada dell'e-Corner System sono iniziati già nel 2023 e ci mostra in video le capacità del sistema.

L'idea di base che sta dietro a Mobion è quella di dimostrare come sia possibile applicare su un'auto elettrica vera e funzionante una nuova tecnologia capace di garantire sempre più controllo e funzionalità alle vetture a batteria. Chissà se vedremo presto la stessa funzione di marcia "a granchio" applicata a un'EV di Hyundai o Kia?

Luci a LED per comunicare e disegnare sulla strada

Hyundai Mobis mostra a Las Vegas anche altre tecnologie innovative come un sistema di luci a LED esterne ("Exterior Lighting") in grado di comunicare in maniera luminosa agli altri utenti della strada informazioni utili come il cambio di corsia, il sorpasso e l'attraversamento di un pedone.

Hyundai Mobis Ground Projection

A questo si aggiunge poi la funzione "Ground Projection" applicata a Mobion, un sistema di luci proiettate al suolo che illumina la direzione di marcia del veicolo in ogni direzione, anche se questa è laterale o diagonale. La Ground Projection di Hyundai Mobis è anche in grado di disegnare delle strisce pedonali sull'asfalto quando rileva la presenza di pedoni che vogliono attraversare la strada.