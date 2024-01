Abbiamo parlato per la prima volta di Togg, Casa automobilistica turca, a febbraio 2019 e da quel momento le notizie sono arrivate con il contagocce. Nel frattempo è stata presentata la T10X, SUV elettrico di 4,6 metri presentato a marzo 2023 e ora al suo fianco si prepara ad arrivare la T10F, berlina a batterie mostrata - come concept - al CES 2024.

Lunga 4,83 metri appartiene al segmento delle fastback: per accedere al bagagliaio si avrà a disposizione un generoso portellone, a semplificare le operazioni di carico e scarico.

Firma italiana

Disegnata in collaborazione con Pininfarina la Togg T10F presenta sbalzi ben più che accentuati e forme generali sinuose. Il frontale riprende in parte quello della T10X e ricorda il mondo Skoda. Nelle fiancate si notano le maniglie "affogate" nelle portiere, per esigenze aerodinamiche, mentre il tetto scende dolcemente verso il posteriore lasciando solo un accenno di coda.

Tutto questo le dona un cx di 0,226, leggermente inferiore a quello della Volkswagen ID.7 (sua prossima concorrente diretta) che si ferma a 0,23. Per quanto riguarda le dimensioni, detto della lunghezza di 4,83 metri la larghezza è di 1,88, l'altezza di 1,56 e il passo di 2,89.

Base comune

La piattaforma della Togg T10F è quella della T10X e monta gli stessi motori e le stesse batterie. Secondo le informazioni preliminari la berlina elettrica turca sarà disponibile - dal 2025 in alcuni mercati - in tre differenti versioni a trazione posteriore o integrale.

La versioni a due ruote motrici montano un motore da 160 kW, la stessa unità sembra essere accoppiata all'asse anteriore del modello a trazione integrale, dato che la potenza e la coppia del sistema sono esattamente il doppio. Ciò dovrebbe consentire di completare lo 0-100 km/h in soli 4,6".

Togg T10F, vista laterale

Per quanto riguarda l'autonomia la Togg T10F base può percorrere 350 km grazie a un pacco batterie da 52 kWh, mentre le altre due versioni montano accumulatori da 89 kWh per 600 km (trazione posteriore) e 530 km (trazione integrale) di autonomia. La ricarica massima in corrente continua arriva fino a 180 kW.

Non mancano naturalmente vari sistemi di assistenza alla guida - di livello 2 - comprendono come cruise control adattivo, riconoscimento segnaletica stradale, mantenitore attivo della corsia, assistente al parcheggio e altro ancora.

Non ci sono ancora immagini degli interni, ma dovrebbero riprendere bene o male quelli della T10X, con monitor da 12,3" per la strumentazione digitale e un grosso touchscreen da 29" al centro.

Gli interni della Togg T10X

Togg T10F, la scheda tecnica

Togg T10F RWD

Gamma standard Togg T10F RWD

Gamma lunga Togg T10F AWD

Lunga gamma Trazione RWD 160 kW, 350 Nm RWD 160 kW, 350 Nm AWD 320 kW, 700 Nm 0-100 km/h / velocità massima 7,2 sec. / 175 km/h 7,4 sec. / 175 km/h 4,6 sec / 175 km/h Batteria / autonomia WLTP 52 kWh / 350 km 89 kWh / 600 km 89 kWh / 530 km Potenza di ricarica AC/DC fino a 11 kW (opzionale 22 kW) / 180 kW Tempo di ricarica DC 28 min (20-80%) Velocità di ricarica DC 1,1 kWh/min 1,9 kWh 1,9 kWh

Quando arriva

Come detto la Togg T10F è ancora una concept ma vista l'assenza di esagerazioni tipiche dei prototipi ci aspettiamo che una volta di serie non subirà particolari stravolgimenti. Il lancio è previsto per il 2025 sia sul mercato interno - dove la T10X ha registrato 177.000 ordini in 12 giorni, superando ogni più rosea aspettativa - sia in altri mercati europei. Italia inclusa.