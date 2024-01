Si parte: da oggi 16 gennaio 2024 a Bologna i limiti di velocità su buona parte delle strade scenderanno da 50 a 30 km/h. Una decisione presa dall'amministrazione comunale tempo fa. Si tratta del primo grande comune italiano a diventare "città 30" e il suo esempio potrebbe essere seguito da altri. In Europa sono numerosi gli esempi, da Berlino a Parigi passando per Barcellona, Bruxelles ed Edimburgo.

Una scelta che ha sollevato critiche e che è stata presa - ha dichiarato il comune - per migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni, incoraggiare spostamenti a piedi e in bici, ridurre il rumore e favorire coesione sociale e commercio di vicinato nei quartieri.

Bologna città 30, cosa c'è da sapere

Come detto i nuovi limiti di velocità di 30 km/h a Bologna copriranno il delle 70% delle strade del centro abitato, mentre se si considerano anche le zone all'interno del perimetro tangenziale/autostrade e le zone residenziali esterne di Borgo Panigale-Reno, Navile e San Donato-San Vitale la percentuale arriva al 90%.

Rimarranno strade con i vecchi limiti a 50 km/h, come le grandi arterie come i viali della circonvallazione, per un totale di un centinaio di vie.

Ci saranno naturalmente controlli per far rispettare i nuovi limiti di velocità a Bologna, con l'utilizzo di telelaser, in dotazione alla Polizia Locale e la cui presenza verrà segnalata con appositi cartelli sistemati 80 metri prima. In caso di infrazione questa verrà notificata immediatamente e avrà importi compresi tra 29,4 e 845 euro, a seconda di quanto si supera il limite. Non verranno invece installati nuovi autovelox.

Inoltre il comune di Bologna ha provveduto a posizionare numerosi infovelox lungo le strade a 30 km/h, pannelli luminosi che indicano la velocità effettiva dei veicoli indicandola in verde se si viaggia al di sotto del limite, in rosso se lo si supera. In caso di stop da parte delle forze dell'ordine, presenti nei pressi di cartelli, non si verrà multati ma solo informati sui nuovi limiti.