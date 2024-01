Lamborghini ha presentato la Revuelto, l'erede della Aventador, nel mese di marzo dello scorso anno, con i primi esemplari che sono stati consegnati ai clienti alla fine del 2023.

La nuova biposto V12 ha riscosso in poco tempo il successo sperato dall'azienda, tanto da diventare sold out in poco tempo e fino alla fine del 2026. Ecco i dettagli.

Risultati sorprendenti

Nel comunicato stampa che illustra i risultati di vendita di Lamborghini per il 2023, si legge che la casa italiana è riuscita a vendere più di 10.000 auto in dodici mesi: un nuovo record assoluto per l'intera azienda.

Se questo dato è già di per sé impressionante, è interessante notare anche che, a causa della grande quantità di ordini ricevuti, la nuova Revuelto è già "esaurita" fino alla fine del 2026. In poche parole, questo significa che chi ordina oggi la supercar V12 elettrificata non la riceverà prima di almeno due anni.

Lamborghini Revuelto Opera Unica

Una possibile gamma

Parlando della Revuelto è importante notare che attualmente Lamborghini vende solo il modello "base" della hypercar e che, dunque, una serie di versioni ancora più sportive o edizioni speciali potrebbero arrivare più avanti nel corso del ciclo di vita dell'auto.

Guardando al passato, infatti, Lamborghini ha impiegato sette anni dal lancio della Aventador originale per introdurre la velocissima Aventador SVJ LP770-4. Dunque un arco di tempo simile potrebbe essere previsto anche per un'ipotetica Revuelto SVJ, anche se i tempi rispetto ad allora sono profondamente cambiati e oggi il mercato si "muove" molto più in fretta.

Riguardo al resto della gamma, invece, nel corso del 2023 il SUV Urus è stato il prodotto più venduto dell'azienda, seguito dalla supercar V10 Huracan.

Le Lamborghini più vendute al mondo nel 2023