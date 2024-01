La Lamborghini Urus Performante continua a entrare a far parte dei parchi circolanti dei corpi di Polizia di tutto il mondo. Dopo quello italiano, infatti, la casa ha annunciato in queste ore di aver consegnato un esemplare alla Polizia di Dubai.

L'auto, ancora una volta, è stata configurata nell'allestimento Performante, quindi con il V8 Biturbo in grado di erogare fino a 666 CV di potenza, il tutto abbinato alla classica livrea bianca e verde che nel corso del tempo abbiamo visto sopra a diverse supersportive di razza.

Un'auto unica

La presenza della Lamborghini Urus Performante nel parco circolante della Polizia di Dubai è sicuramente una gradita novità. Come sempre in questi casi, la livrea è stata ideata combinando il classico verde scuro al bianco, con il logo della Polizia posizionato sul cofano e sulle portiere.

Ma non solo. Per rendere l'auto ben visibile sempre, sullo spoiler posteriore è stata installata una barra di luci LED blu a 360°, abbinata a una potente sirena elettrica. Per quanto riguarda gli interni, invece, l'abitacolo è stato personalizzato con vari dettagli per la Polizia di Dubai, tra cui una cassetta di sicurezza blindata per le armi, un display per i messaggi ribaltabile e un vano speciale nel bagagliaio per riporre le attrezzature di servizio.

La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Dubai

A caccia di supercar

Dubai è tra le città al mondo con la più alta concentrazione di supercar e hypercar. Passeggiando per le sue strade se ne possono incontrare letteralmente di tutti i colori e, spesso, con potenze ben superiori al normale.

Appare dunque chiaro il perché della scelta della Urus Performante, che, grazie al 4.0 V8 Biturbo, oltre ai normali compiti istituzionali dovrebbe essere in grado di raggiungere, superare e fermare qualsiasi sportiva, o quasi. Un lavoro simile ma un po' diverso rispetto a quello dell'esemplare destinato alla Polizia Italiana.

La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Dubai in strada

La cerimonia di consegna è avvenuta nel corso degli ultimi giorni del 2023 presso la concessionaria Lamborghini Dubai. In questa occasione il generale Ahmed Mohammed bin Thani, comandante in capo della Polizia di Dubai, ha commentato: