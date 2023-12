Il tuning è un universo piuttosto controverso, in grado di attrarre amanti del genere da un lato, ma al contempo anche esporre auto e tuner a critiche o levate di scudi. Quel che è certo è che, quando si mette mano a capolavori automobilistici come Ferrari o Lamborghini, serve coraggio.

Coraggio che, evidentemente, non manca al tuner giapponese Liberty Walk, famoso già ai tempi per il widebody della Ferrari F40 e ora, tornato alla ribalta per un nuovo lavoro con protagonista un'altra icona degli anni Ottanta: la Lamborghini Countach. Luogo dell'esposizione? Salone dell'Auto di Tokyo 2024.

Un teaser anticipa tutto

Per ora è disponibile solo un video teaser, che mostra gli esterni di questa reinterpretazione della Countach, una sezione alla volta. Come per la F40 dello scorso anno, Liberty Walk ha voluto conferire all'auto carattere fin dalla tinta, mantenendo l'iconico bianco sì, ma evidenziando le parti che hanno subito una trasformazione più radicale rispetto alla Lamborghini originale.

Il frontale aggiornato aggiunge uno splitter anteriore prominente e una fascia inferiore con una maglia rettangolare che copre tre aperture, conferendo al muso un aspetto squadrato. I canardi su entrambi gli angoli si integrano nella svasatura allargata dei parafanghi. Il risultato è una linea continua dal muso al passaruota, creando un elemento curvilineo lungo questa sezione.

Le fiancate sono caratterizzate da brancardi inferiori più ampi che corrono tra i parafanghi allargati. Liberty Walk ha aggiunto anche un'apertura davanti alle ruote posteriori. I listelli verticali in tinta con la carrozzeria nelle prese d'aria sulla parte superiore della coda suggeriscono che questo modello è una Countach 25° Anniversario modificata. La classica supercar monta cerchi Rohana Forged di colore scuro, con razze a Y e pneumatici Toyo.

Cambia (anche) l'ala

L'ala di serie della Countach non era abbastanza grande per Liberty Walk. Il tuner l'ha sostituita con un elemento ancora più generoso che si collega a sotto il paraurti posteriore. Anche la coda è ora dotata di fanali posteriori a filo, diversi rispetto agli elementi incassati della Lamborghini di serie. Un massiccio diffusore sotto lo scarico quadruplo aggiunge poi un'estetica più in stile Fast&Furious.

Insomma, se la Ferrari F40 di Liberty Walk aveva già suscitato polemiche lo scorso anno, difficilmente ci attendiamo una reazione differente vedendo questo teaser trailer della Countach. L'appuntamento comunque, è per il Salone di Tokyo: solo allora si potrà vedere dal vivo.