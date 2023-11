Le auto del cinema sono sempre oggetti molto speciali, a maggior ragione quelle che hanno "recitato" in alcune pellicole globalmente riconosciute tra le più iconiche mai prodotte.

Ed è proprio questo il caso della Lamborghini Countach 25esimo Anniversario "Hero Car" (cioè l'esemplare modificato appositamente per sembrare rotto) apparsa in The Wolf of Wall Street, il film diretto e prodotto da Martin Scorsese, basato sulla storia vera del broker finanziario Jordan Belfort.

L'auto, conservata proprio come apparsa nel film, sarà venduta il prossimo 25 novembre ad Abu Dhabi da Bonhams Cars, con un prezzo stimato compreso tra gli 1,5 e i 2 milioni di dollari (tra gli 1,4 e gli 1,8 milioni di euro al cambio attuale).

Incidentata appositamente

La Lamborghini Countach bianca che vedete nelle foto è vera e no, non si tratta di un oggetto di scena, bensì di una reale supercar di Sant'Agata Bolognese, incidentata appositamente da esperti del cinema. Le gravi ammaccature, infatti, sono state realizzate prima delle riprese, urtando l'auto contro un camion e una piattaforma d'acciaio.

La Lamborghini Countach Hero Car di The Wolf of Wall Street

In totale l'auto è apparsa in due delle scene più importanti del film. La prima è quella in cui lo stesso Belfort, interpretato da Leonardo DiCaprio, striscia disperatamente verso la Hero Car, usando successivamente il piede per aprire una delle porte a forbice e "calarsi" nell'abitacolo.

La seconda, invece, è quella del lungo flashback, usato dal regista per ripercorrere quanto successo la sera prima nel viaggio dal locale in cui si trovava a casa, nel corso del quale - si scoprirà - si scontra con l'auto contro diversi veicoli e oggetti, rimanendo totalmente ignaro del caos generato.

La Lamborghini Countach Hero Car di The Wolf of Wall Street

Ne esistono solo due

La Lamborghini "distrutta" delle foto, però, non è stata l'unica utilizzata da Scorsese per realizzare il film. Un'auto quasi gemella e non danneggiata, infatti, è stata usata per le scene prima dell'incidente e sarà venduta il prossimo 8 dicembre a un'asta a New York.