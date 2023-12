C'è una nuova Lamborghini per la Polizia di Stato. In piazza del Viminale a Roma, la Casa di Sant'Agata Bolognese ha consegnato agli agenti una nuova Urus, che entrerà in servizio nel 2024.

Il super SUV emiliano, concesso in comodato d'uso gratuito, è la sesta auto del Toro a essere consegnata alla Polizia (ricordate la Huracán LP610-4?) e celebra la collaborazione tra il marchio e le forze dell'ordine che dura da quasi 20 anni.

All'evento hanno presenziato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e il Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Fino a 306 km/h

L'Urus della Polizia è una versione Performante con il 4.0 V8 biturbo non elettrificato da 666 CV e 850 Nm di coppia. L'otto cilindri spinge la Lamborghini da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e consente una velocità massima di 306 km/h.

All'elevata potenza si aggiunge la praticità della carrozzeria da SUV, con la Urus che può ospitare fino a cinque persone, oltre a vantare un bagagliaio con capacità minima di 616 litri.

E parlando proprio di estetica, il super SUV bolognese è stato personalizzato dal Centro Stile Lamborghini, i cui designer (guidati da Mitja Borkert) hanno unito il classico “Azzurro Polizia di Stato” al bianco, applicando i loghi della Polizia in pellicola riflettente sulle portiere.

La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato

Sul tetto, poi, è stata installata una barra luminosa con luci LED blu a 360°, combinata con una sirena elettrica bitonale. Così, la Lamborghini si rivela essere un utile asso nella manica della Polizia di Stato per incarichi urgenti come il trasporto degli organi, uno dei "compiti" affidati fino a oggi anche alla Huracan.

La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato

Per quanto riguarda gli interni, infine, come di consueto per le auto d'ordinanza l’abitacolo è stato equipaggiato con vari elementi indispensabili per il servizio di pubblica sicurezza, tra cui un cassetto blindato porta arma, un pannello per messaggi grafici abbattibile, uno speciale vano nel bagagliaio per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza e dotato di un defibrillatore per interventi di pronto soccorso e, soprattutto, un frigorifero portatile per il trasporto organi.

La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato, gli interni La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato, il bagagliaio

Durante la cerimonia di consegna Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha commentato:

“E’ con grande piacere che rinnoviamo la collaborazione, ormai ventennale, con la Polizia di Stato. Sapere che i nostri modelli sono utilizzati per funzioni di pubblica utilità e, soprattutto, per operazioni determinanti a salvare vite umane, non può che rendere orgoglioso me e tutta l’azienda." "Queste iniziative, che portiamo avanti con grande soddisfazione, rappresentano un’ulteriore dimostrazione del nostro legame con il territorio”.

La consegna della Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato

Il nuovo parco auto della Polizia

Di recente, lo ricordiamo, il parco auto delle forze dell'ordine è stato fortemente rinnovato. Tra le new entry, vi abbiamo raccontato dell'Alfa Romeo Tonale equipaggiata col 1.5 mild hybrid a benzina da 160 CV, che sarà utilizzata dagli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico di tutte le Questure e inviata (in più esemplari) ai principali commissariati di Polizia già da queste settimane.

Un po' più esclusiva, invece, la Tesla Model X, che pattuglierà dal 2024 il tratto autostradale da Padova a Venezia. Capace di raggiungere i 262 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, la Model X rappresenta il primo SUV elettrico in assoluto in dotazione alla Polizia.