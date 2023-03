La Polizia di Roma Capitale prosegue l'elettrificazione della propria flotta accogliendo 40 nuove Jeep Renegade 4xe allestiste con accessori e livrea specifici.

Le auto vanno ad aggiungersi ad altri 600 veicoli del Gruppo Stellantis ricevuti nei mesi passati e ad altre auto ibride già presenti nel parco circolante, come per esempio le nuove Toyota Yaris recentemente consegnate.

Allestimento e livrea dedicati

La Jeep Renegade 4xe è il primo SUV con alimentazione plug-in hybrid a indossare la divisa della Polizia Locale di Roma Capitale. Per lo scopo è stata scelta in allestimento Limited, quello di accesso per la versione 4xe, offerto al pubblico a partire da 37.112 euro incentivi esclusi.

Tutti i 40 esemplari sono stati - naturalmente - rivestiti con la livrea istituzionale, composta dal colore bianco di fondo abbinato e una striscia azzurra adesiva poco sotto la normale linea di cintura.

Sul parabrezza è stata posizionata la scritta Polizia Roma Capitale specchiata - per poter essere immediatamente letta anche dallo specchietto retrovisore centrale dell'auto che precede - e sul tetto il tradizionale lampeggiante a LED, dotato anche di faro di profondità aggiuntivo sempre a LED.

Una Jeep Renegade della Polizia di Roma Capitale

Ma non è tutto, sul retro le 40 auto sono state equipaggiate anche con un ledwall arancione, tipico delle auto della Polizia Stradale per esempio, personalizzabile nel testo attraverso un pannello posizionato all'interno delle auto. Infine, nella calandra sono stati montati anche i due piccoli LED blu aggiuntivi di segnalazione, divenuti parte della dotazione delle auto delle forze di polizia di tutta Italia da pochissimi mesi.

Motore tradizionale

Parlando di meccanica, la Jeep Renegade 4xe della Polizia di Roma Capitale è identica a quella normalmente acquistabile in concessionaria, equipaggiata con il 1.3 turbo a 4 cilindri, dedicato a muovere le ruote anteriori, abbinato a un motore elettrico posteriore.

Parte dell'ordine di 40 unità è già operativo da pochissimi giorni sulle strade di Roma, impegnato nelle normali operazioni di vigilanza.