Una supercar con le sembianze di un "giocattolo" o un modellino che è cresciuto fino ad arrivare alle dimensioni (e alle prestazioni) reali. La Huracan EVO Spyder creata dal Centro Stile Lamborghini in collaborazione con Hot Wheels è entrambe le cose: una one off in grado di far sognare in grande i più piccoli e riaccendere la passione degli adulti.

La Huracan è stata la protagonista del progetto "Supertoys for Superkids", che ha visto collaborare Motor1 con la Casa di Sant'Agata e il famoso marchio di modellini americano per creare il supergiocattolo appena presentato al Milano Monza Motor Show 2022.

Unica al mondo

A togliere il velo alla Lamborghini Supertoys è stato Mitja Borket, responsabile del Centro Stile Lamborghini, che ha curato la realizzazione di questo esemplare unico. La base di partenza è appunto una Huracan EVO Spyder, con il suo motore V10 da 5,2 litri e trazione integrale.

Dal modellino al supergiocattolo: come è nata la Lamborghini Supertoy by Hot Wheels

Una supercar che di certo non passa inosservata nella sua versione standard, e che prima di entrare nel Centro Stile Lamborghini per diventare un pezzo unico è stata impreziosita da cerchi da 20" forgiati, sedili sportivi e dettagli in nero lucido che, in contrasto con la colorazione tristrato Verde Alceo, ne sottolineano ancora di più l'inconfondibile forma a cuneo.

La spyder emiliana è stata la tela su cui i designer del Centro Stile Lamborghini si sono sbizzariti per realizzare il modellino Hot Wheels dei loro sogni, ma in scala 1:1. Spiccano naturalmente le fiamme in arancio e bianco, vero tratto distintivo di Hot Wheels, che escono dalle ruote e corrono lunga tutta la fiancata e sul cofano, mentre il blu impreziosisce la parte bassa della supercar, colorando le cornici delle prese d'aria e del gruppo ottico anteriore, il parafango posteriore, la base delle portiere e le cover degli specchietti retrovisori, dove campeggia anche il nostro logo.

Le fiamme di Hot Wheels avvolgono anche il posteriore della supercar emiliana Uno dei tanti easter eggs presenti sulla carrozzeria della Lamborghini Huracan

Ad indicare la via è la freccia che attraversa tutta la parte alta dell'auto, dagli intake del motore fino al cofano, mentre la sfida per chi la verrà a fotografare in questi giorni sarà trovare tutti gli easter eggs che il Centro Stile Lamborghini ha nascosto su questa one off, l'unico giocattolo al mondo da 640 CV e 325 km/h di velocità massima!

Dove vederla

La Lamborghini Supertoys sarà nel nostro stand - numero 81- di Via Dei Mercanti fino a domenica 19 giugno. Vi aspettiamo smartphone alla mano e pronti a taggare i nostri profili Instagram e TikTok usando l'hashtag #SupertoysforSuperkids per far diventare questa Huracan il giocattolo più virale del MIMO 2022.