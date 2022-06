Il Milano Monza Motor Show 2022 aprirà i battenti giovedì 16 giugno e con lui inizierà il salone auto diffuso meneghino, dove poter ammirare le ultime novità auto e "immergersi" tra numerose supercar e hypercar che colonizzeranno il centro città e l'Autodromo di Monza.

Un evento gratuito e anche una "scusa" per una gita all'ombra del Duomo, per passare un weekend da turisti tra belle auto e non solo. Di seguito troverete consigli su come arrivare e cosa vedere in città e non solo.

Milano Monza Motor Show 2022, come arrivare

Arrivare a Milano con differenti tipologie di mezzi è facilissimo.

Per chi arrivasse in auto il consiglio è quello di lasciarla nel parcheggio dell'albergo o - se la gita è in giornata - in uno dei parcheggi di interscambio delle fermate più periferiche della metropolitana.

Usare i mezzi pubblici è molto semplice: le fermate della metropolitana per visitare il MiMo 2022 sono quelle di San Babila (Linea Rossa), Duomo (Linea Rossa e Gialla), Cordusio (Linea Rossa), Cairoli (Linea Rossa).

Se a Milano arrivate in treno a Stazione Centrale potete prendere la Linea Gialla e scendere a Duomo, mentre se arrivate a Stazione Garibaldi potete prendere la Linea Verde, scendere a Cadorna e fare una fermata di Linea Rossa fino a Cairoli.

Chi arrivasse invece in aereo a Linate può prendere il bus numero 73 e scendere alla fermata di via Larga, per poi camminare 5 minuti e ritrovarsi al cospetto del Duomo.

Se invece arrivate a Malpensa potete prendere il Malpensa Express che dall'aeroporto ferma alla stazione di Milano Cadorna, da lì potete scegliere se camminare per una decina di minuti o fare una fermata di metropolitana (Linea Rossa) e scendere in Cairoli.

Con l'edizione 2022 inoltre il Milano Monza Motor Show ha creato il MiMo Pass, biglietto elettronico gratuito per accedere all'Autodromo di Monza, provare le auto nell'area Test Drive e avere sconti e promozioni per visitare il Duomo di Milano, i Musei Civici di Milano e Monza, oltre a sconti per hotel, ristoranti, mezzi di trasporto e impianti sportivi. Tutte le informazioni le trovate sul sito ufficiale del MiMo.

Milano e Monza, cosa fare nel weekend

Auto protagoniste dunque, ma se con voi c'è chi i motori non li ama, tra Milano e Monza ci sono numerose attrazioni e gite da fare dopo la "scorpacciata" di novità e supercar.

Il centro di Milano offre numerose attrazioni, dal Duomo (ingresso a pagamento e lunghe code, specialmente nel weekend) a Palazzo Reale, nel quale sono spesso organizzate mostre. Da lì ci si può dirigere verso piazza Castello per ammirare e visitare il Castello Sforzesco o rinfrescarsi all'ombra degli alberi del Parco Sempione.

Se siete in vena di shopping selvaggio e da parecchi zeri potete visitare via Montenapoleone e il quadrilatero della moda, con le boutique di brand di lusso. E magari giocare al supercar spotting.

Se ai monumenti classici preferite invece le modernità e i grattacieli potete prendere la metropolitana verde a Cadorna e scendere a Garibaldi per ammirare la Torre Unicredit, grattacielo più alto d'Italia o prendere poi la linea 5 e fare tappa a Tre Torri per passeggiare a CityLife all'ombra de Torre Isozaki, Torre Hadid e Torre Libeskind.

Passando invece a Monza potete passeggiare in centro e visitare il Duomo, al cui interno è custodita la Corona Ferrea, con la quale sono stati incoronati numerosi sovrani del Regno d'Italia e che secondo tradizione (smentita) è stata realizzata utilizzando parte di un chiodo utilizzato per la crocefissione di Cristo. Da non perdere anche l'Arengario (l'antico palazzo comunale) e le vie del centro.

Da lì per arrivare in Autodromo potete prendere la Linea z221, fare 8 fermate e scendere Vedano al Lambro per poi camminare una decina di minuti. Tenete poi presente che il circuito è inserito all'interno del Parco di Monza, tra i più grandi d'Europa.

Se dopo aver visto tutte le novità del Milano Monza Motor Show 2022 - compresa la prima auto supertoys che troverete al nostro stand (il numero 81) in via dei Mercanti - volete fuggire dalla città c'è l'imbarazzo della scelta, tra laghi, montagna e città d'arte.