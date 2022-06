Il Milano Monza Motor Show torna dal 16 al 19 giugno con tante auto esposte e da provare, senza dimenticare le parate. Presenti quest'anno alcune vetture molto particolari e tante ibride o elettriche. Ad esempio la piattaforma numero uno sarà utilizzata da Pagani per esporre una potentissima Huayra R, vicino all'Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri, una Ferrari 812 Competizione e a tante altre sportive che difficilmente sarebbe possibile vedere in una giornata comune. Ecco di seguito la lista completa.

I test drive

Come la passata edizione, anche quest'anno si possono effettuare dei test drive durante le giornate del MIMO, su strade aperte al traffico. In Viale Gadio e Foro Bonaparte si può salire a bordo di diverse novità, tra cui molte auto ibride plug-in ed elettriche in collaborazione con Enel X Way. Qui l'elenco completo delle vetture da provare su strada, dalle 9 alle 19:

Aiways U5

Alfa Romeo Tonale

Citroen C5 X Hybrid Plug-In

Citroen Ami

DS4 E-TENSE

Fiat Nuova 500 3+1

Honda e

Honda HR-V e:HEV

Honda Jazz e:HEV

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Kona Electric

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid

Jeep Wrangler 4xe

Mazda3

Mazda CX-5

Mazda CX-30

Mazda MX-30

Nissan Ariya

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Opel Astra Plug-In Hybrid

Peugeot e-2008

Seres 3

I test drive al MIMO 2021

In pista sabato e domenica

Infine, durante il fine settimana del 18 e 19 giugno il pubblico munito di MIMO Pass, la vera novità di questa seconda edizione del Milano Monza Motor Show, può accedere all’Autodromo Nazionale di Monza. Qui, nel paddock, si possono ammirare le esposizioni di alcune tra le più famose Case di auto sportive del mondo.

Particolare la presenza della Scuderia del Portello con un'Alfa Romeo De Tomaso F1, un'Alfa Romeo Giulietta Spider “Sebring”, un'Alfa Romeo 1900 TI Super, un'Alfa Romeo Giulia 1600 “Pechino-Parigi 2016” e un'Alfa Romeo Giulia TI Super.

Tutte le auto esposte al MIMO 2022

"Supercar in the city" by Veloce e 777 Collection

Lungo tutto il percorso sono anche esposte alcune delle supercar più affascinanti di ogni epoca, la mostra "Supercar in the City" creata da Veloce in collaborazione con la 777 Collection e riconoscibile per il totem rosso.

In piazza Duomo:

McLaren Elva

Dallara EXP

Mercedes-Benz AMG GT Black Series

Merceders-Benz McLaren SLR

Ferrari F12tdf

Pagani Imola

Porsche 918 Spider

In corso Vittorio Emanuele:

Jannarelly Design-1

Lamborghini Murcielago SV

Porsche 1973 Carrera RS lightweight

Porsche 964 RS 3.8

In via Monte Napoleone:

Dallara Stradale

Lamborghini Aventador Ultimae Roadster

Ferrari 812 Competizione

In via Mercanti:

BMW M3 Competition Xdrive