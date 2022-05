Una Maserati senza tempo tra passato e futuro. Al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este in programma dal 20 al 22 maggio si può ammirare dal vivo anche la Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati. Rientrante nella categoria Concept Car & Prototipi della rassegna, l’affascinante supercar ripercorre le roadster di un tempo in un’interpretazione moderna ad altissime prestazioni.

Tributo alla tradizione

Il prototipo rappresenta l’ultimo risultato della lunga collaborazione tra Zagato e Maserati che dura dal 1931. Nel corso dei decenni, le due aziende hanno dato vita a decine di modelli prestigiosi come la Maserati 8C 2500 Sport Zagato e la 450S Coupé Zagato.

La Barchetta esposta a Villa d’Este si rifà proprio a quest’ultima, la quale fu soprannominata “The Monster” dal pilota Stirling Moss. L’auto fu commissionata proprio da Moss per partecipare alla 24 Ore di Le Mans 1957 e, come il modello di allora, la Maserati moderna si contraddistingue per l’eleganza delle forme e per la potenza brutale.

La nuova creazione di Zagato è stata disegnata da Norihiko Harada (Vice President Design per l’aterlier milanese) e s’ispira in generale alle “barchetta” degli anni ’50, con due posti secchi, dimensioni contenute e parabrezza avvolgente. C’è, però, anche tanta modernità con un telaio in fibra di carbonio e cerchi in lega da 19” con monodado di fissaggio su pneumatici anteriori da 255/40 R19 e posteriori da 295/35 R19.

Potenza da vero mostro

La Mostro Barchetta Zagato è disponibile con motore Maserati nelle versioni 4.2 V8 aspirata e 3.0 V6 biturbo con potenze rispettivamente di 420 CV e 630 CV. Il propulsore è disposto in posizione anteriore-centrale per ottenere una distribuzione dei pesi perfettamente equilibrata 50:50 sui due assi.

Inoltre, il peso di appena 1.200 kg favorisce le prestazioni che, anche se non vengono dichiarate ufficialmente, si prospettano assolutamente all’altezza dei modelli più performanti del Tridente come la GranTurismo e la MC20. Ad esaltare ulteriormente il lato sportivo della Mostro, ci sono il cambio sequenziale meccanico a 6 rapporti con innesti frontali e sospensioni anteriori e posteriori regolabili di tipo push-rod.

Difficile immaginare il prezzo di questa incredibile Maserati che verrà prodotta in soli cinque esemplari, quasi tutti già venduti e personalizzati nei minimi dettagli.