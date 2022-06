Le auto ci fanno sognare da quando siamo bambini e mai come in questo periodo abbiamo bisogno di farlo: per questo abbiamo deciso di fare una sorpresa agli appassionati di auto di tutte le età che scenderanno nelle strade del centro di Milano per il MIMO 2022.

Abbiamo creato la prima auto supertoys al mondo, ma non l'abbiamo certo fatto da soli: per l'occasione abbiamo collaborato con due marchi che alimentano da sempre i desideri automobilistici di adulti e bambini. Non possiamo rivelare altro per il momento, ma non ci sarà da aspettare molto per capire di cosa si tratta.

La presentazione

Supertoys for superkids: è nata da un'idea tanto semplice quanto complessa da realizzare la supercar che presenteremo al Milano Monza Motor Show 2022 giovedì 16 giugno alle 12:30 presso lo stand 81 a due passi dal Duomo, di fronte al colonnato di Via dei Mercanti.

La missione era creare un supergiocattolo che riuscisse a solleticare la fantasia di chi un'auto del genere la vorrebbe guidare per provare emozioni uniche al mondo, ma anche dei tanti petrolhead di domani, che una supercar così la terrebbero volentieri in cameretta per sognare in grande.

A togliere il velo dalla prima auto supertoys ci saranno ospiti speciali e non mancheranno attività dedicate. Anche se non sarete a Milano potrete seguire l'unveiling in diretta dai nostri canali social TikTok e Instagram.

Il MIMO 2022

Ricordiamo che il Milano Monza Motor Show giusto alla sua seconda edizione porta nelle strade del capoluogo lombardo le ultime novità del mondo automobilistico e le supercar di oggi e di ieri.

Il centro di Milano sarà anche la cornice dei test drive che si svolgeranno durante la manifestazione, di parate e altre attività itineranti, mentre sabato 18 e domenica 19 giugno l'evento si sposterà all'Autodromo Nazionale di Monza dove, grazie al MIMOPass, si potranno ammirare le supercar impegnate in pista per i trackday.