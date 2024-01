Gli incentivi auto 2024 sono pronti a partire. Nelle prossime ore (o al massimo nei prossimi giorni), il Mimit (ex Mise) renderà noti i criteri per accedere all'ecobonus all’acquisto di auto a basse emissioni. Naturalmente, il contributo più importante sarà riservato alle vetture elettriche, con soglie massime per il prezzo di listino.

Ecco perché tanti Costruttori stanno rivedendo rapidamente i prezzi dei loro modelli di punta, con l’obiettivo di renderli ancora più appetibili ai clienti. Tra questi c’è Tesla, che ha annunciato un’importante taglio ai prezzi della Model Y.

I nuovi prezzi della Model Y

Il SUV Tesla parte ora da 42.690 euro nella versione Rear Wheel Drive col solo motore elettrico posteriore e un’autonomia dichiarata di 455 km nel ciclo WLTP.

Per la Model Y "base" si tratta di un taglio di 4.300 euro rispetto al listino precedente, mentre la Long Range da 533 km di autonomia è scesa a 49.990 euro (-4.000 euro) e la Performance (514 km di percorrenza dichiarata e 0-100 km/h in 3,7 secondi) è scesa a 55.990 euro (-4.000 euro).

Tesla Model Y in Quicksilver: l'esterno

In questo modo, la RWD rientrerebbe nella soglia dei 35.000 euro (IVA esclusa; 42.700 euro con IVA) per l’acquisto di un’auto nuova con emissioni comprese tra 0 e 20 g/km, con la possibilità di ottenere un bonus di 5.000 euro rottamando un veicolo da Euro 0 a Euro 4 (3.000 euro senza rottamazione).

Considerato che la Model Y dovrebbe essere rinnovata nel corso del 2024 (qui vi mostriamo il render in anteprima), con questo taglio Tesla punta a spingere ulteriormente del vendite del modello attuale prima del restyling. Tra l'altro, il marchio fece una mossa simile con la Model 3, abbassando i prezzi nei mesi precedenti alla presentazione del "nuovo" modello.

Il caso Model 3

A proposito della Model 3 restyling, anche questa Tesla entrerebbe attualmente nel limite massimo dei 35.000 euro IVA esclusa. La berlina americana, infatti, ha un prezzo di listino di 42.490 euro nella versione a trazione posteriore, che permette una percorrenza di 513 km nel ciclo WLTP.

Nuova Tesla Model 3

Per la Dual Motor a trazione integrale, invece, il prezzo è di 49.990 euro.

Ricordiamo che i criteri “ufficiali” dei nuovi ecoincentivi verranno definiti a breve, anche se, oltre alla conferma del prezzo di listino, dovrebbe essere ribadito l’accesso esclusivo alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Attendiamo comunque maggiori informazioni dal ministero.